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16:48 (мск), источник: РИА Новости

Британские ученые заявили о безопасности оксфордской вакцины от COVID-19

ЛОНДОН, 22 окт — РИА Новости, Мария Табак. Группа исследователей из Бристольского университета провела независимое исследование, в результате которого подтвердила безопасность и способность вызывать сильную иммунную реакцию разрабатываемой в Оксфорде вакцины от коронавируса.

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Источник: РИА Новости
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«Вакцина от COVID-19, проходящая сейчас клинические испытания третьей фазы, уже прошла жесткое тестирование ради обеспечения высочайших стандартов качества и безопасности. Сейчас команда ученых из Бристольского университета использовали недавно разработанные технологии для того, чтобы дополнительно проверить, что вакцина работает в соответствии с генетической программой, заложенной в нее оксфордскими исследователями. Данный новый анализ еще ясней и детальней разъясняет, как вакцина успешно провоцирует сильную иммунную реакцию», — говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости сообщении Бристольского университета.

«Это важное исследование, в результате которого мы можем подтвердить, что генетическая программа, заложенная в основу вакцины, которая разрабатывается настолько быстро, насколько это возможно, правильно выполняется, попадая в человеческую клетку», — заявил глава группы исследователей доктор Дэвид Мэттьюс.

В сообщении поясняется, что вакцинация приводит к экспрессии вирусного белка от COVID-19 в клетках вакцинируемых, на который организм вырабатывает защитный иммунитет: cпецифические T-клетки и антитела. Вакцина разрабатывается на основе аденовирусных векторов шимпанзе.

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