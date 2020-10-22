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15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведь, отдыхающий на поле с овсом, попал в фотоловушку

После сытного ужина косолапый прилег передохнуть

Сотрудники Национального парка «Таганай» на Южном Урале опубликовали забавное видео, снятое одной из фотоловушек. В объектив камеры попал медведь, лежащий на поле овса и почесывающий свой мохнатый бок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сотрудники парка отметили, что с приходом холодов найти пропитание животным все труднее, но этому медведю повезло. Даже после сбора урожая на поле осталось еще много чего съедобного, и, судя по всему, ужин у косолапого действительно был плотным.

Екатерина Гура

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