15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медведь, отдыхающий на поле с овсом, попал в фотоловушку
После сытного ужина косолапый прилег передохнуть
Сотрудники Национального парка «Таганай» на Южном Урале опубликовали забавное видео, снятое одной из фотоловушек. В объектив камеры попал медведь, лежащий на поле овса и почесывающий свой мохнатый бок.
Сотрудники парка отметили, что с приходом холодов найти пропитание животным все труднее, но этому медведю повезло. Даже после сбора урожая на поле осталось еще много чего съедобного, и, судя по всему, ужин у косолапого действительно был плотным.
Екатерина Гура