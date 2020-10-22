Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 22 октябряКрушение на вокзале Монпарнас, основание ОКБ "Туполев" и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
15Творческий бум: как москвичка переодела целую деревню
10Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
17:31 (мск), источник: BBC News Русская служба

Это мальчик! В Бостонском зоопарке родился первый самец гориллы

В зоопарке в Бостоне впервые родился самец гориллы. Он появился на свет в результате кесарева сечения у 39-летней гориллы по имени Кики.

Все виды горилл занесены в Красную книгу как находящиеся под угрозой уничтожения. По данным Всемирного фонда дикой природы, всего в мире осталось чуть больше тысячи особей.

Во время загрузки произошла ошибка.

У них нет врагов в их естественной среде обитания. Единственный их враг — человек. Опасность для горилл представляют не только браконьеры, но и вырубка лесов, которая лишает горилл привычной среды обитания.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Актеру Михаилу Ефремову смягчили приговор - но только на полгода
Коронавирус в России: трупы в подвале барнаульской больницы и советы Сечина
Суд смягчил приговор Ефремову
Выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» (видео)
В Южной Корее расследуют смерть 13 человек после прививок
Голикова выступила за внедрение дистанционки в школьную жизнь
Кокорин раскритиковал россиян за зависть к богатым
Медведь, отдыхающий на поле с овсом, попал в фотоловушку
Мурашко уйдет на самоизоляцию из-за коронавируса у члена семьи
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Новый сериал по мотивам книг Дарьи Донцовой
5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
Авто
Обновленный Toyota Land Cruiser Prado 2020: тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado — без преувеличения феноменальный автомобиль. На протяжении многих лет он занимает лидирующие позиции в классе и демонстрирует впечатляющие результаты продаж. Не потому ли нынешнее обновление оказалось столь деликатным?
Новости партнеров
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Эрдоган назвал 3 государства, которые считает преступными
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Новые подробности "отравления": бутылку купила и привезла его же спутница
Gnezdo.ru
Узнаете актера? А теперь посмотрите на жену
10 бездарных актрис, которых не любят зрители
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Странность в смерти Борисова не дает покоя
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь