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16:24 (мск), источник: ТАСС Наука

В Крыму нашли череп эпохи бронзы со следами прижизненной трепанации

Антропологи отмечают масштабы проведенной хирургической операции и мастерство врача.

Источник: Институт археологии РАН

ТАСС, 22 октября. Российские антропологи при изучении материалов с раскопок в Крыму обнаружили человеческий череп со следами прижизненной трепанации, выполненной в III тысячелетии до н.э., сообщает в четверг пресс-служба Института археологии Российской академии наук (ИА РАН).

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«Антропологи Института археологии РАН при изучении палеоантропологических материалов, полученных во время раскопок кургана у села Льговское на востоке Крыма, обнаружили в погребении человеческий череп со следами прижизненной трепанации III тысячелетия до н.э. На сегодняшний день это одна из крупнейших операций, проведенных в эпоху бронзы», — говорится в сообщении.

Известны трепанации у представителей эпох энеолита и бронзы, в частности, на территории современного Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Крыма. Большое количество таких находок — более 15 — указывает на бытование особых традиций, связанных с применением этой операции у населения региона.

Заведующая лабораторией контекстуальной антропологии ИА РАН Мария Добровольская отметила, что проведенная 5 тыс. лет назад операция поражает большими размерами и тонкостью работы.

Это пример удивительного искусства древнего мастера-хирурга. Он с ювелирной точностью выскоблил каменным орудием довольно большой участок кости, оставив тончайшую, меньше миллиметра толщиной, костную пластинку без смертоносного проникновения в полость черепа, где расположены крупные кровеносные сосуды.

Курган № 2 у села Льговское в Восточном Крыму попал в зону строительства трассы «Таврида» и был исследован экспедицией ИА РАН под руководством Ирины Рукавишниковой в 2017 году. В кургане, который отличался внушительными размерами — до 7 м в высоту и 45 м в диаметре — нашли 18 погребений от эпохи бронзы до скифского времени.

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