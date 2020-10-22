Путин заявил о влиянии пандемии коронавируса на все сферы жизни

«Вообще, конечно, мы понимаем, что эпидемия, видим это, что эпидемия коронавируса серьезно изменила общественную, деловую, международную жизнь. Скажу больше: повседневную привычную жизнь каждого человека», — сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что миру еще предстоит переосмыслить, как эпидемия повлияет на настоящее и будущее человечества.
На сегодняшний день, по словам президента, коронавирус не отступил и продолжает представлять серьезную угрозу, что заставляет задуматься о предстоящих кардинальных переменах жизни.
Пандемия, по мнению Путина, напомнила о хрупкости человеческой жизни.
«Трудно было предоставить, что в технологически продвинутом нашем XXI веке, даже в самых благополучных состоятельных странах человек может остаться беззащитным перед, казалось бы, не такой уж и фатальной инфекцией, не перед такой уж страшной угрозой», — подчеркнул президент.
Вместе с этим эпидемия коронавируса показала, что важно не только развитие науки, но и доступность массовой системы здравоохранения, а также дала понять, насколько важна ответственность и собранность власти для борьбы со страхом в обществе, заметил Путин.
При этом глава государства отметил, что в условиях пандемии у России не было другого выбора, кроме как биться за жизнь каждого человека.