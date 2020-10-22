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20:27 (мск), источник: Известия

Путин заявил о влиянии пандемии коронавируса на все сферы жизни

Президент России Владимир Путин в ходе своего дистанционного выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 22 октября, заявил, что пандемия коронавируса серьезно изменила все сферы жизни.

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«Вообще, конечно, мы понимаем, что эпидемия, видим это, что эпидемия коронавируса серьезно изменила общественную, деловую, международную жизнь. Скажу больше: повседневную привычную жизнь каждого человека», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что миру еще предстоит переосмыслить, как эпидемия повлияет на настоящее и будущее человечества.

На сегодняшний день, по словам президента, коронавирус не отступил и продолжает представлять серьезную угрозу, что заставляет задуматься о предстоящих кардинальных переменах жизни.

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Пандемия, по мнению Путина, напомнила о хрупкости человеческой жизни.

«Трудно было предоставить, что в технологически продвинутом нашем XXI веке, даже в самых благополучных состоятельных странах человек может остаться беззащитным перед, казалось бы, не такой уж и фатальной инфекцией, не перед такой уж страшной угрозой», — подчеркнул президент.

Вместе с этим эпидемия коронавируса показала, что важно не только развитие науки, но и доступность массовой системы здравоохранения, а также дала понять, насколько важна ответственность и собранность власти для борьбы со страхом в обществе, заметил Путин.

При этом глава государства отметил, что в условиях пандемии у России не было другого выбора, кроме как биться за жизнь каждого человека.

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