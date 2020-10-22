Stay in college— BitingSarcasm?? (@sarcasm_biting) October 12, 2020
19:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи соцсетей дают советы себе молодым в новом флешмобе
По его правилам нужно уложиться всего в три слова
Машину времени еще не изобрели, но пользователи соцсетей уже фантазируют на тему того, что сказать себе молодым при личной встрече.
В середине октября пользователь Twitter спросил подписчиков, какие три слова они сказали бы себе 18-летним. И этот вопрос оказался настолько актуальным, что быстро стал вирусным и превратился во флешмоб.
Так, часто взрослые пользователи учили себя молодых «уму-разуму», например, не бросать учебу, использовать свои таланты или откладывать деньги.
Другие отмечали, что хотели бы еще в юности понять важные вещи: любить и принимать себя, беречь свое здоровье и заботиться о близких.
Но самым популярным советом оказался личный.
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Екатерина Гура