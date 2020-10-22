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19:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи соцсетей дают советы себе молодым в новом флешмобе

По его правилам нужно уложиться всего в три слова

Машину времени еще не изобрели, но пользователи соцсетей уже фантазируют на тему того, что сказать себе молодым при личной встрече.

В середине октября пользователь Twitter спросил подписчиков, какие три слова они сказали бы себе 18-летним. И этот вопрос оказался настолько актуальным, что быстро стал вирусным и превратился во флешмоб.

Так, часто взрослые пользователи учили себя молодых «уму-разуму», например, не бросать учебу, использовать свои таланты или откладывать деньги.

Не бросай колледж
Слушай свою маму

Другие отмечали, что хотели бы еще в юности понять важные вещи: любить и принимать себя, беречь свое здоровье и заботиться о близких.

Но самым популярным советом оказался личный.

Ты не женись

Совет не встречаться с кем-то и не жениться встречается во флешмобе, пожалуй, чаще остальных.

Не обошлось и без пророческих советов насчет пандемии коронавируса.

Пандемия. 2020. Готовься.

Екатерина Гура

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