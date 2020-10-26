00:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 26 октября
Открытие Малого театра, основание первого в мире футбольного союза, Штурм Театрального центра на Дубровке и другие события этого дня в истории.
Днем открытия Малого театра считают 26 октября 1824 года: в тот день давали новую увертюру Верстовского.
Театральное искусство сразу пошло на подъем. Помимо уже известных театральных мастеров, появились новые артисты.
Для Малого театра писали Тургенев,
26 октября 1863 года в центре Лондона представители 11 столичных футбольных клубов учредили Ассоциацию Англии — первый в мире узкоспециальный футбольный союз.
Все собравшиеся выработали свод правил, состоящий из 13 пунктов. Кстати, они были очень близки к современным. Из отличий можно отметить, что вратари не имели права трогать мяч руками. Такое право они получили через 8 лет, и то лишь в пределах вратарской площадки. А еще в качестве ворот использовались два воткнутых в землю кола без поперечной перекладины. Веревку между ними натянули только через три года.
26 октября 1955 года на территории Южного Вьетнама была создана Республика Вьетнам со столицей Сайгон.
До Второй мировой войны Вьетнам был колонией Франции, но после ее окончания на всей вьетнамской территории коммунисты во главе с Хо Ши Мином провозгласили Демократическую Республику Вьетнам (ДРВ).
Не найдя общего языка с руководством самопровозглашенного государства и желая вернуть себе как можно большую часть вьетнамской территории, Франция начала войну против ДРВ. Эта война закончилась временным разделением Вьетнама на две части, в результате чего была создана Республика Вьетнам со столицей Сайгон.
Захват заложников на Дубровке в Москве продолжался с 23 по 26 октября 2002 года. В его ходе группа вооруженных чеченских боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала в заложниках зрителей, актеров мюзикла «Норд-Ост» в здании Театрального центра.
26 октября провели операцию по освобождению заложников. Были убиты все находившиеся в здании на тот момент террористы и освобождена большая часть заложников. По официальным данным, в результате теракта погибли 130 человек.
26 октября 2015 года произошло землетрясение в Южной Азии. Подземные толчки ощущались в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане и Киргизии, а также в Уфе и в некоторых индийских городах. Значительный ущерб был также нанесен Кабулу, столице Афганистана. В результате землетрясения погибли 370 человек.
Согласно первоначальным измерениям Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,7, а впоследствии величина была уменьшена до 7,5.