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00:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 26 октября

Открытие Малого театра, основание первого в мире футбольного союза, Штурм Театрального центра на Дубровке и другие события этого дня в истории.

Источник: РИА "Новости"

Открыт Малый театр в Москве

Днем открытия Малого театра считают 26 октября 1824 года: в тот день давали новую увертюру Верстовского.

Театральное искусство сразу пошло на подъем. Помимо уже известных театральных мастеров, появились новые артисты.

Для Малого театра писали Тургенев, Сухово-Кобылин и многие другие авторы. Но особое значение для театра имел Островский. Благодаря его пьесам Малый театр неофициально называли «Дом Островского». Все 48 пьес драматурга были поставлены на сцене Малого театра и в разные годы всегда входили в его репертуар.

В Лондоне основали первый в мире футбольный союз

26 октября 1863 года в центре Лондона представители 11 столичных футбольных клубов учредили Ассоциацию Англии — первый в мире узкоспециальный футбольный союз.

Все собравшиеся выработали свод правил, состоящий из 13 пунктов. Кстати, они были очень близки к современным. Из отличий можно отметить, что вратари не имели права трогать мяч руками. Такое право они получили через 8 лет, и то лишь в пределах вратарской площадки. А еще в качестве ворот использовались два воткнутых в землю кола без поперечной перекладины. Веревку между ними натянули только через три года.

Источник: AP 2020

Создана Республика Вьетнам со столицей Сайгон

26 октября 1955 года на территории Южного Вьетнама была создана Республика Вьетнам со столицей Сайгон.

До Второй мировой войны Вьетнам был колонией Франции, но после ее окончания на всей вьетнамской территории коммунисты во главе с Хо Ши Мином провозгласили Демократическую Республику Вьетнам (ДРВ).

Не найдя общего языка с руководством самопровозглашенного государства и желая вернуть себе как можно большую часть вьетнамской территории, Франция начала войну против ДРВ. Эта война закончилась временным разделением Вьетнама на две части, в результате чего была создана Республика Вьетнам со столицей Сайгон.

Штурм Театрального центра на Дубровке

Захват заложников на Дубровке в Москве продолжался с 23 по 26 октября 2002 года. В его ходе группа вооруженных чеченских боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала в заложниках зрителей, актеров мюзикла «Норд-Ост» в здании Театрального центра.

26 октября провели операцию по освобождению заложников. Были убиты все находившиеся в здании на тот момент террористы и освобождена большая часть заложников. По официальным данным, в результате теракта погибли 130 человек.

Источник: AP 2020

Гиндукушское землетрясение

26 октября 2015 года произошло землетрясение в Южной Азии. Подземные толчки ощущались в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане и Киргизии, а также в Уфе и в некоторых индийских городах. Значительный ущерб был также нанесен Кабулу, столице Афганистана. В результате землетрясения погибли 370 человек.

Согласно первоначальным измерениям Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,7, а впоследствии величина была уменьшена до 7,5.

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