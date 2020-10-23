ВОЗ сообщила о рекордном приросте новых случаев COVID-19 за сутки

Общее число случаев превысило 41,1 млн. Количество летальных исходов выросло более чем на 6,4 тыс., приблизившись к 1,13 млн, говорится на сайте ВОЗ.
В Европе за сутки выявили 192 831 новый случай заболевания коронавирусом. На втором месте — Северная и Южная Америка с 128 508 случаями, на третьем — Юго-Восточная Азия, где отметили 68 811 новых заболевших.
Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами.
В России по состоянию на 22 октября выявлено 1 463 306 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 242 летальных исхода, выздоровели 1 107 988 пациентов.