01:15 (мск), источник: Lenta.Ru
Перу отказалось от вакцины от коронавируса после смерти добровольца
Правительство Перу отказалось от вакцины от коронавируса, которая разрабатывается
Как отметили в ведомстве, правительство не будет подписывать соглашение с AstraZeneca
Все страны готовы идти на определенный риск с вакциной, но не на большой риск.
21 октября Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии сообщило о смерти 28-летнего участника тестов «в результате осложнений COVID-19». Позднее стало известно, что мужчина в рамках испытаний получал не препарат, а плацебо. После смерти добровольца испытание вакцины решили продолжить.
В общей сложности в Бразилии восемь тысяч человек принимают участие в международной программе исследований препарата компании AstraZeneca. Из них только половина получает реальную вакцину.