Врачи рассказали, чего следует избегать при лечении ковида на дому

При лечении коронавируса в амбулаторных условиях россияне часто допускают ошибки, которые не только уменьшают эффективность терапии, но могут также привести к серьезному ухудшению здоровья. Врачи утверждают: есть целый ряд препаратов, применять которые можно только по их назначению.
Так, иммунолог Мария Польнер сообщила, что наиболее частой ошибкой является бесконтрольное употребление иммуномодуляторов. «Пациенты считают, что раз есть приставка “иммуно”, значит, препарат безусловно полезен и не несет никакого вреда. Но это не так. Нельзя смоделировать только часть иммунитета, это может повлечь за собой последствия, например, в виде развития или обострения аутоиммунных заболеваний», — пояснила врач «Газете.Ru».
Также, по ее словам, при первых же симптомах болезни пациенты начинают принимать антибактериальные средства.
И делают это бесконтрольно, из-за чего может развиться резистентность (сопротивляемость, — «Газета.Ru») патогенных бактерий, и когда уже действительно будет острая необходимость, антибиотики могут оказаться бессильны.
Врачи настаивают: антибиотики можно принимать строго по назначению врача.
«Если вы будете начинать пить антибактериальные препараты, а затем бросать их — это приведет к устойчивости организма, внутренние микроорганизмы перестанут реагировать на средство, и мы уже никогда не сможем вылечить болезнь», — предупредила любителей самолечения врач общей практики Анастасия Тараско.
Принимать антибиотики самостоятельно не стоит еще и потому, что они вообще не обладают эффективностью при вирусных инфекциях в целом и при COVID-19 в частности.
«Показанием для применения антибиотиков при ковиде являются только клинико-лабораторные признаки присоединения бактериальной инфекции. Самостоятельно это определить невозможно — это может сделать только врач», — объяснил заслуженный врач России, ведущий научный редактор Vrachu.ru Михаил Каган.
По его словам, бесконтрольное применение этих препаратов может представлять опасность, так как многие из них обладают побочными эффектами и, кроме того, могут приводить к видоизменениям резистентных бактерий, которые сами способны вызвать отдельный инфекционный процесс.
Антибиотики опасны такими последствиями, как тошнота, рвота, спазм бронхов и аритмия.
«Кроме того, многие принимают местные антибиотики и антисептики в виде таблеток для рассасывания», — сообщила Мария Польнер. Она пояснила, что тем самым пациенты нарушают естественную микробиоту слизистых оболочек, что приводит к снижению их защитных свойств, а значит вирус может легче проникнуть в организм. «Буквально сегодня обращалась пациентка с грибковым поражением рта, кандидозом, образовавшимся от лечения такими препаратами», — отметила иммунолог.
Нередко пациенты при домашнем лечении коронавируса самостоятельно применяют препараты с недоказанной эффективностью — в частности, арбидол, осельтамивир, гидроксихлорохин — их врачи тоже советуют избегать.
«Необходимо помнить, что нельзя руководствоваться принципом «вреда не будет, а вдруг поможет?». Абсолютно безвредных медикаментов нет. Развитие побочных действий при отсутствии лечебного эффекта препарата может не только значительно ухудшить состояние пациента и способно в значительной степени «запутать» клиническую картину заболевания, что затрудняет принятие правильных решений в отношении рациональной лечебной тактики, — объяснил Михаил Каган.
Бездумно принимать для лечения от коронавируса нельзя даже витамины — по словам Марии Польнер, пациенты с COVID-19 нередко в больших дозах пьют витаминные комплексы, но это может вызвать аллергическую реакцию. И опасность не только в аллергии. «Люди забывают, что потребление витаминов и микроэлементов имеет такое же лекарственное воздействие, что и другие препараты», — предупредила Анастасия Тараско.
Например, бесконтрольное потребление витамина D серьезно влияет на почки. А прием витамина C в больших дозах чреват образованием камней, отеками, нарушением работы поджелудочной железы и даже повышением в крови лейкоцитов.
Внимательно стоит относиться и к употреблению адаптогенов — препаратов природного происхождения.
«Такие средства, как, например, женьшень, работают накопительно. Если дозу превышать, то никакого улучшения иммунитета не будет. Только воздействие на печень, почки и желудочно-кишечный тракт, что может привести к обострению имеющихся хронических патологий», — пояснила Тараско.
Не менее распространенной ошибкой является стремление людей при недомогании снизить температуру — на это недавно обратили внимание в посвященной здоровью программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Эксперты отметили, что при отсутствии хронических заболеваний температура до 38,5 °C считается нормой — именно она помогает организму справиться с вирусом, поэтому сбивать ее не следует, лучше вызвать скорую помощь.
И, наконец, не стоит злоупотреблять средствами от кашля. Проблема в том, что подобные препараты стимулируют выделение мокроты, тем самым затрудняя дыхание и усугубляя кислородное голодание, свойственное COVID-19.
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