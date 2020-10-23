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04:01 (мск), источник: Lenta.Ru

В США впервые зарегистрировали препарат от коронавируса

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые зарегистрировало препарат для лечения коронавируса. Об этом сообщает CBS News.

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Источник: AP 2020

Первым полное разрешение FDA на использование при лечении вируса получило средство ремдесивир. Отмечается, что еще с весны этого года препарат был разрешен к применению на территории США в экстренных случаях.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что ремдесивир не продемонстрировал эффективности при лечении коронавируса. По его словам, только препарат под названием дексаметазон доказал, что он может быть полезен при лечении заболевания в тяжелой форме.

Президент США Дональд Трамп, который 2 октября сообщил о своем заражении коронавирусом, при лечении использовал ремдесивир. Также врачи сделали ему инъекцию из восьми граммов коктейля поликлональных антител компании Regeneron. Помимо этого, он принимал цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.

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