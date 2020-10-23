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08:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Социологи определили идеальный возраст для счастливого брака

Американские социологи определили идеальный возраст для счастливого брака. Об этом сообщает портал Marriage.com.

Источник: Reuters

По мнению специалистов, наилучшим возрастом для вступления в брак является период от 28 до 32 лет.

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Отмечается, что в этом возрасте риск развода минимален, так как партнеры знают, чего хотят от семейной жизни, но при этом имеют достаточно энергии для повседневных обязанностей.

Кроме того, люди к 30 годам становятся более стабильны в финансовом плане, а также уже насладились одинокой жизнью и имеют некоторые знания о воспитании детей, отмечается в статье. При этом в более раннем возрасте брак может мотивировать партнеров на больший заработок, а также дает возможность раньше вырастить детей и после 30 лет тратить больше времени на себя и своего супруга.

В 2019 году сообщалось, что большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет. По данным статистической службы в 2018 году в этом возрасте поженились 456,6 тысячи мужчин и вышли замуж 386 тысяч женщин.

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