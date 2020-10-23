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07:33 (мск), источник: РИА Новости

Эпидемиолог Роспотребнадзора опроверг заблуждение о COVID-19

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Предположение о том, что школьники — активные разносчики коронавируса, не подтвердилось, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

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Источник: РИА Новости

Он подчеркнул, что именно взрослые заражают детей, а не наоборот.

«Первоначально, когда стало известно, что дети болеют редко, было предположение, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и соответственно, от них заражаются пожилые. Но в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что наоборот: не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей», — сказал собеседник агентства.

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Он пояснил, что вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки. Главными «входными воротами» является рецептор ACE2, представленность которого в клетках увеличивается с возрастом, то есть у детей она минимальна, а у взрослых максимальна, особенно у пожилых, уточнил Тотолян.

«И здесь есть прямая связь со статистикой заболеваемости. Если брать всю детскую популяцию, не более 10 процентов в структуре заболевших COVID-19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп», — пояснил эпидемиолог.

По его словам, у детей из-за невысокой представленности рецептора АСЕ2 даже при заражении коронавирусом этого вируса очень немного. А раз у ребенка мало инфицированных клеток, то и число вирусных частиц, которые находятся на слизистых, у него будет небольшим, и поэтому он гораздо в меньшей степени является источником инфекции, чем взрослый человек, заключил Тотолян.

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