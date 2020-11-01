00:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 1 ноября
Испытание водородной бомбы, первый Дворец бракосочетаний в СССР, основание Евросоюза и другие события в истории, произошедшие в этот день.
1 ноября 1755 года в Лиссабоне произошло сильнейшее землетрясение, за которым последовало разрушительное цунами и пожар. В результате стихии столица Португалии практически была уничтожена. По разным оценкам, тогда погибли от 50 до 100 тысяч человек и более 9 тысяч зданий превратились в руины.
68 лет назад, в 1952 году, в США на атолле Эниветок (Маршалловы острова в Тихом океане) прошли первые в история испытания водородной бомбы. Точнее, это был лишь прототип — гигантская стационарная установка размером с двухэтажный дом и массой 82 тонны.
После взрыва остров, на котором размещался заряд, был полностью разрушен, а кратер от взрыва был более 1,5 км в диаметре. Испытанный прототип, конструкция которого была основана на использовании жидкого дейтерия, оказалась неперспективной и больше никогда не использовалась.
1 ноября 1959 года в Ленинграде на Английской набережной в бывшем особняке Фон Дервизов был торжественно открыт первый в СССР Дворец бракосочетания. До 1917 года браки заключались в церквях, служители которых вели специальные учетные книги. После 1917 года согласно «Декрету о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» в России были созданы отделы ЗАГС. Однако именно открытие Дворца бракосочетания положило начало новой традиции — торжественной регистрации брака.
В этот день в 1962 году советские
В 1993 году 1 ноября официально появился Европейский союз — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств. На территории Евросоюза действует стандартизированная система законов, общий рынок, открытые границы между всеми европейскими государствами, гарантирующие свободное передвижение людей, товаров, капитала и услуг. Кроме того, 12 стран имеют и общую валюту — евро.
Кстати, в этот же день в 1998 году начал свою работу и Европейский Суд по правам человека. Его юрисдикция распространяется и на Россию.