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00:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 1 ноября

Испытание водородной бомбы, первый Дворец бракосочетаний в СССР, основание Евросоюза и другие события в истории, произошедшие в этот день.

Катастрофическое землетрясение и цунами в Португалии

1 ноября 1755 года в Лиссабоне произошло сильнейшее землетрясение, за которым последовало разрушительное цунами и пожар. В результате стихии столица Португалии практически была уничтожена. По разным оценкам, тогда погибли от 50 до 100 тысяч человек и более 9 тысяч зданий превратились в руины.

Первые испытания водородной бомбы

68 лет назад, в 1952 году, в США на атолле Эниветок (Маршалловы острова в Тихом океане) прошли первые в история испытания водородной бомбы. Точнее, это был лишь прототип — гигантская стационарная установка размером с двухэтажный дом и массой 82 тонны.

Мощность взрыва составила 10,4 мегатонны в тротиловом эквиваленте, что в сотни раз превосходило мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

После взрыва остров, на котором размещался заряд, был полностью разрушен, а кратер от взрыва был более 1,5 км в диаметре. Испытанный прототип, конструкция которого была основана на использовании жидкого дейтерия, оказалась неперспективной и больше никогда не использовалась.

Источник: Комитет по делам записи актов гражданского состояния

В Ленинграде открыт первый в СССР Дворец бракосочетания

1 ноября 1959 года в Ленинграде на Английской набережной в бывшем особняке Фон Дервизов был торжественно открыт первый в СССР Дворец бракосочетания. До 1917 года браки заключались в церквях, служители которых вели специальные учетные книги. После 1917 года согласно «Декрету о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» в России были созданы отделы ЗАГС. Однако именно открытие Дворца бракосочетания положило начало новой традиции — торжественной регистрации брака.

Рекордный прыжок из стратосферы

В этот день в 1962 году советские офицеры-испытатели парашютов Евгений Андреев и Петр Долгов совершили рекордные прыжки с парашютом из стратосферы (с высоты более 25 километров) с борта аэростата «Волга». Андреев приземлился удачно (его результат до 2012 года значился непобедимым рекордом), а вот Долгов из-за разгерметизации скафандра погиб. Оба испытателя удостоены звания Героя Советского Союза.

Источник: AP 2020

Основан Европейский союз

В 1993 году 1 ноября официально появился Европейский союз — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств. На территории Евросоюза действует стандартизированная система законов, общий рынок, открытые границы между всеми европейскими государствами, гарантирующие свободное передвижение людей, товаров, капитала и услуг. Кроме того, 12 стран имеют и общую валюту — евро.

Кстати, в этот же день в 1998 году начал свою работу и Европейский Суд по правам человека. Его юрисдикция распространяется и на Россию.

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