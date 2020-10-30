00:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 30 октября
Основание российского
Ежегодно 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Этот памятный день был установлен Постановлением Верховного Совета РСФСР в 1991 году. А дату выбрали в память о голодовке узников лагерей, начавшейся 30 октября 1974 года в Мордовии, которую политзаключенные объявили в знак протеста против политических репрессий в СССР и против бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях.
В этот день традиционно проходят памятные мероприятия и траурные акции, посвященные памяти людей, погибших и пострадавших в ходе политических репрессий. В некоторых российских учебных заведениях в этот день проводятся «уроки памяти», на которые приглашаются свидетели этих трагических событий из числа реабилитированных и пострадавших от политических репрессий.
В этот день в 1696 году Боярская Дума по настоянию Петра I приняла решение о создании регулярного
В 1690-х годах в стране обширно развернулось военное кораблестроение. Суда начали строить в Петербурге, Архангельске, Воронеже и на Ладоге. Были созданы Балтийский и Азовский флоты, позже — Северный, Черноморский, Тихоокеанский флоты и Каспийская флотилия.
30 октября по новому стилю (17 октября по старому) в 1905 году был опубликован Высочайший Манифест об усовершенствовании государственного порядка. Законодательный акт Верховной Власти Российской Империи был разработан С. Ю. Витте по поручению императора Николая II в связи с Всероссийской октябрьской политической стачкой.
Историческое значение Манифеста заключалось в распределении прежде единоличного права Российского Императора на законодательную инициативу между монархом и законодательным (представительным) органом — Государственной Думой. Манифест учреждал парламент, без одобрения которого не мог вступать в силу ни один закон. В то же время за Императором сохранялось право распускать Думу и блокировать ее решения своим правом вето.
В 1910 году в этот день Борис Розинг получил российский патент на «Способ электрической передачи изображений на расстояние», то есть телевидение. При этом заявки на свое изобретение ученый подавал сразу в три страны, и Россия выдала патент последней: Англия одобрила заявку 25 июня 1908 года, а Германия — 24 апреля 1909 года. А первая передача телеизображения была проведена в 1911 году в Технологическом институте в Петербурге.
79 лет назад в этот день началась одна из крупных и протяженных военных операций советских войск в ходе Великой Отечественной войны. Защищали Севастополь в этом первом сражении на его рубежах около 23 тысяч человек, на вооружении которых было до 150 полевых и береговых орудий. Битва продолжалась восемь долгих месяцев, однако 1 июля 1942 года Севастополь был захвачен. При этом фашистские войска понесли такие большие потери и были настолько измотаны в боях, что смогли восстановить свою боеспособность только через шесть недель после взятия города.