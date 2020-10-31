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День в истории: 31 октября
Хэллоуин, рождение 7-миллиардного жителя Земли, открытие Царскосельского лицея и другие интересные события этого дня.
31 октября 1811 года в Царском Селе был открыт Императорский Царскосельский лицей. Учиться в легендарном заведении, переименованном впоследствии в Александровский, получили право дети дворян. Здесь же должны были воспитываться младшие братья Александра I, по чьему указу было основано заведение, но
Раз в три года лицей принимал на обучение группу мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет. Их готовили на должности государственных чиновников высших рангов. Продолжительность обучения первоначально составляла 6 лет.
31 октября 1961 родился новозеландский кинорежиссер, сэр Питер Джексон. Он снял одни из самых кассовых художественных фильмов в истории кинематографа — «Властелин колец: Возвращение короля» и «Хоббит: Нежданное путешествие». Ленты собрали в прокате свыше миллиарда долларов каждый. Джексон стал вторым режиссером после Джеймса Кэмерона, чьи работы в прокате собрали больше миллиарда.
31 октября 1984 года
Когда Ганди направлялась к съемочной группе через открытый двор, один из телохранителей, дежуривших у прохода, выхватил револьвер и выстрелил в
Ганди скончалась в больнице и была кремирована по индуистскому обряду. В стране объявили 12-дневный траур. На церемонию прощания с премьером пришли миллионы людей.
31 октября 2011 года на нашей планете, согласно расчетам Фонда народонаселения ООН, родился 7-миллиардный житель. По данным на 9 октября 2020 года, на Земле живет уже приблизительно 7,8 млрд человек. Крупнейшими по населению странами являются Китай, Индия и США. Россия в списке находится на 9-м месте. По прогнозам, к 2100 году население мира достигнет приблизительно 10,9 млрд человек.
31 октября в мире отмечают Хэллоуин — современный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Название праздника восходит к шотландскому сокращению английской фразы
Хотя Хэллоуин сохранил следы древних верований, в эпоху глобализации он стал светским праздником, как и День святого Валентина. У праздника есть региональные отличия. В США дети наряжаются в карнавальные костюмы и ходят по домам, выпрашивая сладости. В Ирландии устраивают пиротехнические шоу, а в Японии организовывают грандиозные парады.