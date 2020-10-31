Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 30 октябряОснование российского военно-морского флота, патент на телевидение, начало обороны Севастополя и другие памятные события, произошедшие в этот день в разные годы
Фоторепортажи
11Столетие Джанни Родари
15Названы победители Aerial Photography Awards
00:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 31 октября

Хэллоуин, рождение 7-миллиардного жителя Земли, открытие Царскосельского лицея и другие интересные события этого дня.

Открытие Царскосельского лицея

31 октября 1811 года в Царском Селе был открыт Императорский Царскосельский лицей. Учиться в легендарном заведении, переименованном впоследствии в Александровский, получили право дети дворян. Здесь же должны были воспитываться младшие братья Александра I, по чьему указу было основано заведение, но из-за сложной политической обстановки от этой идеи отказались.

Раз в три года лицей принимал на обучение группу мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет. Их готовили на должности государственных чиновников высших рангов. Продолжительность обучения первоначально составляла 6 лет.

Первыми воспитанниками лицея стали Александр Пушкин, Александр Бакунин, Николай Корсаков, Вильгельм Кюхельбекер и другие.

Родился Питер Джексон

31 октября 1961 родился новозеландский кинорежиссер, сэр Питер Джексон. Он снял одни из самых кассовых художественных фильмов в истории кинематографа — «Властелин колец: Возвращение короля» и «Хоббит: Нежданное путешествие». Ленты собрали в прокате свыше миллиарда долларов каждый. Джексон стал вторым режиссером после Джеймса Кэмерона, чьи работы в прокате собрали больше миллиарда.

Источник: AP 2020

Убийство Индиры Ганди

31 октября 1984 года премьер-министр Индии Индира Ганди была убита двумя собственными телохранителями. Убийцы были сикхами и оказались членами группировки сепаратистов, требующих создания независимого государства Халистан на территории индийского штата Пенджаб. Ганди предупреждали о возможной опасности. Шеф индийской контрразведки хотел убрать сикхов из премьерской охраны, но Ганди отказала.

В день убийства премьер-министр готовилась к телеинтервью и отказалась от пуленепробиваемого жилета.

Когда Ганди направлялась к съемочной группе через открытый двор, один из телохранителей, дежуривших у прохода, выхватил револьвер и выстрелил в премьер-министра трижды, а его напарник выпустил автоматную очередь.

Ганди скончалась в больнице и была кремирована по индуистскому обряду. В стране объявили 12-дневный траур. На церемонию прощания с премьером пришли миллионы людей.

На Земле родился 7-миллиардный житель

31 октября 2011 года на нашей планете, согласно расчетам Фонда народонаселения ООН, родился 7-миллиардный житель. По данным на 9 октября 2020 года, на Земле живет уже приблизительно 7,8 млрд человек. Крупнейшими по населению странами являются Китай, Индия и США. Россия в списке находится на 9-м месте. По прогнозам, к 2100 году население мира достигнет приблизительно 10,9 млрд человек.

Хэллоуин

31 октября в мире отмечают Хэллоуин — современный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Название праздника восходит к шотландскому сокращению английской фразы All-Hallows-Even, то есть «Вечер всех святых». Так называли ночь перед Днем всех святых, который католики празднуют 1 ноября.

Хотя Хэллоуин сохранил следы древних верований, в эпоху глобализации он стал светским праздником, как и День святого Валентина. У праздника есть региональные отличия. В США дети наряжаются в карнавальные костюмы и ходят по домам, выпрашивая сладости. В Ирландии устраивают пиротехнические шоу, а в Японии организовывают грандиозные парады.

МИД Украины предупредил о потере безвизового режима с ЕС
ВОЗ зарегистрировала рекордное число случаев COVID за сутки
Бельгия вернула жесткий карантин из-за коронавируса
Землетрясение привело к разрушению домов на западе Турции
В Китае родилась четверня тигров с необычным окрасом
СМИ: Гуайдо пригласили на инаугурацию президента Боливии
МОК озадачило усиление позиций Всемирной федерации киберспорта
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Помнишь добрую Жануарию? Что с ней стало (фото)
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Hi-Tech
В сети появились редкие кадры первого полета Ан-124 (фото) Самолет, способный поднять в воздух 171 тонну груза
Авто
Тест-драйв «Киа Рио» или «Фольксваген Поло»: что лучше купить Две самых популярных иномарки в этом сегменте мы взяли с атмосферными двигателями 1.6
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Россиянам начнут раздавать по 25 000 рублей уже с 1 ноября
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Германия разочаровалась в Навальном
Дети
В Подмосковье нашли 7-летнего мальчика, жившего с отцом в хижине Оперативные службы выясняют все обстоятельства случившегося
Новости партнеров
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Крупы и консервы в прошлом. Вот чем нужно запасаться на время карантина
Знаменитости-евреи, о чьем происхождении вы точно не догадывались
Назван симптом, характерный для всех видов онкологии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь