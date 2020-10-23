12:22 (мск), источник: Известия
Лидер «Справедливой России» Миронов заболел COVID-19
Лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов перешел на режим самоизоляции
«Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции. Чувствую себя хорошо, продолжу работать дистанционно, планирую находиться в диалоге посредством видеосвязи по всем рабочим вопросам», ― цитирует его «РИА Новости».
Также Миронов призвал всех внимательно относиться к своему здоровью.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
По последним данным, в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.