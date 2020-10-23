Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 23 октябряНачало Венгерского восстания, принятие решения о проведении Олимпиады в Москве и другие памятные события, которые происходили в разные годы 23 октября
Фоторепортажи
11Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года
12Беспорядки в Бишкеке
16:16 (мск), источник: Интерфакс

Голикова заявила, что люди с диабетом в 10 раз чаще заражаются COVID

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — Больные сахарным диабетом заражаются COVID-19 в 10,3 раза чаще остальных и подвержены более высокому риску летального исхода, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: Агентство «Москва»
Читайте также
В России за сутки выявили 17 340 заразившихся коронавирусом. Это максимум за пандемию

«Пациент с диабетом и артериальной гипертензией имеет двукратное увеличение риска заражения и тяжелого течения ковида. Поэтому лица с диабетом и артериальной гипертензией — самая тяжелая когорта пациентов с COVID-19. В целом, у пациентов с сахарным диабетом инфицирование ковидом встречается в 10,3 раза чаще», — сказала Голикова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

По ее словам, у больных диабетом отмечается более тяжелое течение болезни, более частое развитие острого респираторного дистресс-синдрома, дыхательной недостаточности, потребности в искусственной вентиляции легких и более высокая смертность.

Как сопутствующее заболевание диабет встречается в 27% подтвержденных случаев коронавируса и наиболее часто преобладает в группе пациентов тяжелого течения и осложняется повышением гликемии в 90% случаев, уточнила Голикова.

По словам вице-премьера, по сравнению с началом прошлого года численность пациентов с диагнозом сахарный диабет выросла среди взрослых на 4,7%, среди детей — на 5,3%.

На начало года среди взрослых зарегистрировано 5,1 млн случаев заболевания сахарным диабетом, среди детей — 48,8 тыс. Инвалидов-диабетиков насчитывается 326 тыс. среди взрослых и 41 тыс. — среди детей.

 Польша попросила приостановить транзит нефти по нефтепроводу «Мозырь-Брест»
Минпромторг запланировал создание дальневосточной авиакомпании на 2022 год
Путин призвал аккуратнее вводить ограничения из-за коронавируса
Эксперт: Трамп готовится к публичному увольнению, и он это знает
В Госдуме заявили о неэффективности госпрограмм
В «Формуле-1» ответили на возмущение Хэмилтона в адрес Петрова
Снимок теракта в Найроби стал лучшей репортажной фотографией
Чемпионаты Испании и Италии: 5 главных матчей на выходных
Житель Каменска-Уральского обнаружил сову на балконе (видео)
Горячие темы на Авто
Сразу предупреждаю. Тяжёлая тема. Извините заранее. 366
Родила царица в ночь - не то сына, не то дочь. 319
Сигналите пешеходам во дворах? 249
От Франции к Забайкалью. Пишут из забайкальского лечебного учреждения... Моим оппонентам о Величии. Да да, именно так. С заглавной буквы. И никак иначе. 151
Кино
Умерла 101-летняя актриса, с которой рисовали Белоснежку Мардж Чэмпион скончалась в среду, 21 октября
Новости партнеров
В Москве экстренно госпитализировали актера Бориса Щербакова
Степаненко отреагировала на сына Петросяна
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
5 признаков, что вы перенесли коронавирус, даже не заметив этого
Gnezdo.ru
Бездарные актрисы, которых не любят зрители
Алсу показала своих детей: редкие фото
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Леди
Как организовать идеальное свидание с помощью AliExpress Лови идеи и планируй незабываемые вечера
Новости партнеров
Смертельная болезнь Харатьяна
Советский ученый скрестил человека с гориллой: к чему это привело
Назван симптом, характерный для всех видов онкологии
81-летняя Эдита Пьеха показала себя без парика и макияжа
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь