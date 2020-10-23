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13:43 (мск), источник: BBC News Русская служба

140 000 птиц. Птичьи стаи на морском побережье Англии достигли небывалых размеров

Численность птиц в заповеднике на побережье британского Норфолка достигла рекордных значений. Стаи летают плотными, темными облаками. Их отснял фотограф Лес Буньян.

«Если бы мне платили по фунту за каждый возглас изумления, который я слышал за эти годы, я был бы сказочно богат», — говорит Лес Буньян | Источник: LES BUNYAN

В заповеднике Британского королевского общества защиты птиц неподалеку от деревни Снеттишэм впервые в его истории одновременно появилось 140 тысяч исландских песочников. Предыдущий рекорд, в 120 тысяч, был установлен зимой 1990 года.

Наблюдать за огромными стаями песочников — это что-то невероятное, признается.

Предыдущий рекорд, в 120 тысяч, был установлен зимой 1990 года.

фотограф Лес Буньян, работающий в заповеднике в качестве волонтера.

«Дело не только в том, что ты видишь, но и в том, что ты слышишь. — говорит он. — Когда вокруг тебя летают десятки тысяч птиц, это очень громко».

«У меня есть целая серия таких фото песочников в стае. Никаких слишком сложных форм, просто силуэты на фоне фантастического оранжевого неба», — говорит Буньян | Источник: LES BUNYAN

Исландский песочник — это красноватая птица семейства бекасовых, размером примерно 25 см.

В период миграции песочники преодолевают огромное расстояние от мест гнездования в Арктике до берегов европейских, австралийских и африканских морей и рек. Здесь песочники зимуют, поедая беспозвоночных.

64-летний Буньян фотографирует животных уже больше 20 лет. Песочники, по его словам, стали для него своего рода одержимостью.

«В Британии очень мало естественных зрелищ, и это — мое любимое, я его обожаю. Каждый день здесь что-то новое, и поэтому я возвращаюсь,» — говорит фотограф-любитель | Источник: LES BUNYAN
Источник: LES BUNYAN

Хобби Буньяна выручило его в марте, когда началась пандемия коронавируса и страна закрылась на карантин.

Быть на природе очень полезно с точки зрения психического здоровья. Мне это точно помогло.
Лес Буньян
«Здесь в основном песчаники, но также затесалось несколько куликов-сорок», — говорит Буньян. У них черно-белый окрас и оранжевый клюв | Источник: LES BUNYAN
«Люди приезжают со всего мира, чтобы это увидеть», — говорит Буньян | Источник: LES BUNYAN

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Источник: LES BUNYAN
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