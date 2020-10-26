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16:29 (мск), источник: Life.ru

Хозяйка увидела на записи, как собака ждёт её с работы, и теперь ей остаётся только уволиться

Многие владельцы собак сталкиваются с подобной проблемой.

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Девушка по фамилии Чжан из Шэньяна, Китай, поделилась в Douying, местной версии «Тиктока», трогательным роликом, который разбил ей сердце. Девушка рассказала, что пять дней в неделю работает в офисе с девяти до пяти, пишет Daily Mail. И на записи с камеры наблюдения она увидела, что каждый раз всё это время верный питомец ждёт её возвращения, не отходя от окна.

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На кадрах видно, как бордер-колли бежит от двери к окну, чтобы посмотреть, как уходит владелица. И лишь спустя десять часов торопится обратно, чтобы радостно встретить хозяйку.

«Когда я увидела эту запись, моё сердце чуть не разорвалось. Но у меня нет другого выхода. Я всегда стараюсь везде брать его с собой в выходные и во время отпуска. Я даже думала о том, чтобы завести ещё одну собаку. Но боюсь, что тогда они просто будут ждать меня вместе. Это бы разбило мне сердце ещё больше», — рассказала Чжан.

Многие владельцы собак отметили в комментариях, что их терзает такое же чувство вины из-за того, что они оставляют питомцев одних надолго. «После того как вы завели собаку, отсутствовать дома целый день — это грех», — написал один из юзеров.

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