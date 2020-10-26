16:29 (мск), источник: Life.ru
Хозяйка увидела на записи, как собака ждёт её с работы, и теперь ей остаётся только уволиться
Многие владельцы собак сталкиваются с подобной проблемой.
Девушка по фамилии Чжан из Шэньяна, Китай, поделилась в Douying, местной версии «Тиктока», трогательным роликом, который разбил ей сердце. Девушка рассказала, что пять дней в неделю работает в офисе с девяти до пяти, пишет Daily Mail. И на записи с камеры наблюдения она увидела, что каждый раз всё это время верный питомец ждёт её возвращения, не отходя от окна.
На кадрах видно, как
«Когда я увидела эту запись, моё сердце чуть не разорвалось. Но у меня нет другого выхода. Я всегда стараюсь везде брать его с собой в выходные и во время отпуска. Я даже думала о том, чтобы завести ещё одну собаку. Но боюсь, что тогда они просто будут ждать меня вместе. Это бы разбило мне сердце ещё больше», — рассказала Чжан.
Многие владельцы собак отметили в комментариях, что их терзает такое же чувство вины