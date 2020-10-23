15:01 (мск), источник: Газета.Ру
Почетный пионер и отец Чиполлино: столетие Джанни Родари
23 октября знаменитому итальянцу и почетному пионеру одной из московских школ могло бы исполниться 100 лет.
Джанни Родари родился в 1920 году в итальянском Пьемонте. Будущий писатель всерьез увлекся литературой еще в детстве — параллельно с занятиями музыкой (он играл на скрипке), мальчик зачитывался книгами, среди которых были, в частности, произведения Фридриха Ницше, Артура Шопенгауэра и еще одного классика литературы — Владимира Ленина.
После окончания учебы в магистратуре, во время которой Джанни вместе с
Вскоре после окончания войны Родари устроился журналистом в коммунистическую газету и начал писать детские книги. Спустя еще пару лет он был назначен главредом римского еженедельного журнала для детей, а в 1951-м опубликовал свой дебютный сборник — «Книжку веселых стихов». В том же году вышло и главное произведение автора (и одно из главных детских произведений XX века) — «Приключения Чиполлино», с виду просто оригинальная сказка для младшего поколения, но на деле куда более сложная история про социальную несправедливость.
Писатель, по убеждениям коммунист, неоднократно бывал в Советском Союзе, и его фотографий из Москвы чуть ли не больше, чем из Рима. Но скончался он в Италии в 1980 году и был похоронен на римском кладбище Кампо Верано.