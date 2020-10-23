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16:50 (мск), источник: Газета.Ру

В центре Гамалеи опровергли связь вакцин от COVID-19 с ростом риска заражения ВИЧ

Вакцины от коронавируса могут повышать риск заражения ВИЧ, предупреждает международная группа ученых. Ранее специалисты установили, что воздействие аденовирусного вектора Ad5 повышает уязвимость мужчин к ВИЧ. Ad5 используется в четырех вакцинах от коронавируса. В Институте им. Гамалеи заявили «Газете.Ru», что сомневаются в наличии описанных рисков.

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Источник: AP 2020

Как минимум четыре вакцины от COVID-19 способны повысить риск заражения ВИЧ-инфекцией из-за аденовирусных векторов в составе, предупреждает международная группа исследователей под руководством Сьюзан Бухбиндер, профессора Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которая руководит исследованиями по профилактике ВИЧ в Департаменте общественного здравоохранения Сан-Франциско. Открытое письмо исследователей было опубликовано в журнале Lancet.

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В нескольких вакцинах от коронавируса для доставки в клетки генетического материала, содержащегося в вакцине, используется аденовирусный вектор Ad5.

Однако наблюдения ученых показывают, что он, вероятно, способен повышать риски заражения ВИЧ.

Несколько лет назад эта группа исследователей проводила испытания вакцины против ВИЧ на основе аденовирусного вектора в США и Австралии среди людей с высоким риском заражения вируса иммунодефицита. Однако получившие вакцину мужчины в течение следующих 18 месяцев заражались ВИЧ чаще, чем те, кому досталось плацебо. У женщин такого эффекта не наблюдалось.

Отмечалось, что в четыре раза чаще заражались ВИЧ мужчины, переболевшие аденовирусной инфекцией.

«Мы обеспокоены тем, что использование вектора Ad5 для иммунизации против SARS-CoV-2 может аналогичным образом увеличить риск заражения ВИЧ-1 среди мужчин, получающих вакцину», — пишут ученые.
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Исследователи предлагают несколько возможных объяснений результатов наблюдений, включая ослабление иммунитета к ВИЧ, усиление репликации вируса или создание для него большего количества клеток-мишеней. Точный механизм установить так и не удалось. Разработка вакцины велась около 20 лет, но после таких итогов от нее пришлось отказаться.

«Как ВИЧ, так и пандемия COVID-19 непропорционально сильно влияют на уязвимые группы населения во всем мире, — отмечают авторы письма. — Эффективная вакцина от SARS-CoV-2 может достаться группам населения, подверженным риску заражения ВИЧ, что потенциально может увеличить риск заражения ВИЧ-1».

Этот аспект необходимо иметь в виду при дальнейших разработках вакцин и тщательно оценивать все риски, предупреждают они.

В НИЦЭМ имени Гамалеи предположение о подобных побочных эффектах вакцин назвали необоснованным.

«Этот вектор не размножается в организме человека, — рассказал “Газете.Ru” главный научный сотрудник Института им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. — Что касается антигенного воздействия, то на человека действует очень много антигенов, различные инфекции, из кишечника поступают антигены бактерий, и заявления, что именно аденовирус, не размножающийся аденовирусный вектор, что-то усиливает и изменяет, не обоснованы».

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«Вакцинами против ВИЧ занимаются уже тридцать лет и еще лет пятьдесят будут заниматься, и все время будет вот так, — добавляет Альтштейн. — Эти исследования сосут деньги, и серьезного результата там получить, скорее всего, невозможно. Что касается коронавируса — это другое дело. Проходит третья фаза клинических испытаний, на основе этой фазы мы получим данные о безопасности и эффективности вакцины. Сейчас такое время, когда выпускают вакцины на разных платформах, и есть специалисты, которые будут выступать против той или иной платформы. Но делать выводы можно будет только по окончании испытаний».

В более широких слоях населения, если ВИЧ хорошо контролируется, большого роста заражений может и не быть, считает Кайли Куинн, научный сотрудник Мельбурнского королевского технологического университета. «Но с этической точки зрения, поскольку мы знаем, что это может стать потенциальной проблемой, очень важно, чтобы, как минимум, об этом сообщали людям, которые получают эту вакцину», — уверен австралийский специалист.

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В 2014 году в обзоре, проведенном под руководством директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, рекомендовалось проявлять осторожность при использовании аденовирусного вектора Ad5 в регионах с высокой распространенностью ВИЧ. Впрочем, некоторые компании сообщили, что знают о рисках. Так, израильский разработчик вакцины от коронавируса ImmunityBio сообщил, что их вектор Ad5 был генетически «приглушен», чтобы снизить уровень иммунного ответа, который он вызывает. Если все пройдет хорошо с испытаниями вакцины в Калифорнии, ученые надеются протестировать вакцину также в Южной Африке.

Гленда Грей, глава Совета по медицинским исследованиям ЮАР, считает, что избегать аденовирусного вектора не самое рациональное решение.

«Что, если эта вакцина окажется наиболее эффективной?» — говорит она.

Тем временем «Спутник V», по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, успешно проходит пострегистрационные испытания.

«И впервые в мире мы зарегистрировали вакцину “Спутник”, которая на сегодняшний день проходит, в том числе, и дальнейшие наблюдения по ее эффективности, она показывает хорошие результаты», — сказал Мурашко.

Министр добавил, что масштабирование производства вакцины «сегодня идет в полном объеме».

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