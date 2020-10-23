14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США олень забрался в парикмахерскую посреди ночи
И гулял там четыре часа.
Владелица парикмахерской в американском городе Даунингтаун, штат Пенсильвания, приехала утром на работу и с ужасом заметила разбитую витрину. Она подумала о ворах, но, как оказалось, салон никто не грабил.
Вместо этого по помещению бродил не менее ошарашенный дикий олень.
Камеры видеонаблюдения показали, что около пяти утра животное врезалось в стекло, разбило его и оказалось внутри. Олень находился внутри уже не менее 4 часов, когда Дженнифер Брэди его нашла.
Заметив человека, олень выпрыгнул обратно в окно и убежал.
Салон закрылся на день для уборки и ремонта, а на следующий день клиентов в нем стало еще больше. Местные жители, прочитав о происшествии в соцсетях, пришли узнать подробности.
Анна Лысенко