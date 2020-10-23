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14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США олень забрался в парикмахерскую посреди ночи

И гулял там четыре часа.

Владелица парикмахерской в американском городе Даунингтаун, штат Пенсильвания, приехала утром на работу и с ужасом заметила разбитую витрину. Она подумала о ворах, но, как оказалось, салон никто не грабил.

Вместо этого по помещению бродил не менее ошарашенный дикий олень.

Камеры видеонаблюдения показали, что около пяти утра животное врезалось в стекло, разбило его и оказалось внутри. Олень находился внутри уже не менее 4 часов, когда Дженнифер Брэди его нашла.

Заметив человека, олень выпрыгнул обратно в окно и убежал.

Салон закрылся на день для уборки и ремонта, а на следующий день клиентов в нем стало еще больше. Местные жители, прочитав о происшествии в соцсетях, пришли узнать подробности.

Анна Лысенко

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