Коронавирус: Власти КНДР предупреждают жителей об «опасной желтой пыли из Китая»

Северная Корея — одно их самых закрытых государств на Земле. Официально, вспышки Covid-19 там нет благодаря умелым действиям правительства, закрывшего границы и ограничивающего передвижения граждан. Режим повышенной готовности действует в стране с января.
Научных данных о связи между пылью в воздухе и коронавирусом нет.
Сезонные пыльные бури — обычное явление в регионе. Типичным видом почвы в северном Китае и Монголии является лёсс. Он легко образует мельчайшие частицы, которые при ветре поднимаются в воздух и докучают людям, проникая в глаза и нос.
Еще одно государство, где власти связали необходимость носить маски с «заразной пылью», — Туркменистан.
На это обратило внимание подразделение Би-би-си, отслеживающее недостоверную информацию в мировых СМИ и соцсетях.
Центральное телевидение КНДР в среду включило в прогноз погоды на ближайшие сутки предупреждение о пыльной буре. Отдельным распоряжением на 24 часа в стране были приостановлены все строительные работы под открытым небом.
По данным Центра контроля заболеваний США, коронавирус может сохраняться в воздухе несколько часов. Однако там указывают, что случаи заражения без контакта с людьми или поверхностями исключительно редки, особенно под открытым небом.
Основным способом заражения Covid-19 выступает контакт с инфицированным человеком, который распространяет вокруг невидимые глазом мельчайшие капельки слюны, когда разговаривает, чихает и кашляет.
СМИ Южной Кореи также не верят, что желтая пыль из Китая опасна в плане коронавируса.
Несмотря на официальные заявления, что коронавируса в КНДР нет, власти, очевидно, придают проблеме большое значение. Глава страны Ким Чен Ын регулярно проводит совещания на высоком уровне по этому вопросу и требует строгого соблюдения ограничительных мер.
Эксперты считают крайне маловероятным, чтобы в стране действительно не было ни одного случая заболевания.
В пятницу пыль над Корейским полуостровом рассеялась, и по прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные ее не будет.
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