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16:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кот помешал преступнику ограбить дом в Великобритании

Достаточно было просто грозно посмотреть через стекло.

В соцсетях появилось видео неудачного и довольно комичного преступления. Точнее, его попытки.

На кадрах, сделанных камерой наружного наблюдения в одном из домов Ноттингема видно, как ко входной двери крадется неизвестный преступник. Судя по всему, мужчина пытался проникнуть в дом с целью кражи.

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Но когда преступник подобрался к двери, его поджидал непредсказуемый свидетель. Через стеклянную дверь на него с удивлением смотрел большой рыжий кот. Эта встреча явно не входила в планы вора, а потому он замешкался, обдумывая свои дальнейшие действия.

Этого оказалось достаточным для того, чтобы владелец дома получил уведомление о проникновении на его территорию и нажал кнопку сигнализации. Преступнику ничего не оставалось, как пуститься в бега. Однако совсем скоро его все-таки задержали полицейские, пишет The Mirror.

Неудачливым вором оказался 42-летний Марк Лоусон, который был приговорен к 12 месяцам лишения свободы условно.

Екатерина Гура

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