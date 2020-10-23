17:45 (мск), источник: РИА Новости
Ученые исключили «военный след» в загрязнении вод Камчатки
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Военные объекты не оказали никакого влияния на загрязнения вод на Камчатке,
«Все ручейки и речки, которые там есть [в районе загрязнения], не испытывают воздействия ни военных объектов, ни захоронений ядохимикатов, которые находятся в стабильном состоянии», — сказал Касимов в ходе проведенного онлайн круглого стола.
Академик сослался на заключение своего коллеги Романа Чалова, который многие годы занимается исследованием рек Камчатки.
Причиной ЧП в Авачинском заливе официально признано цветение водорослей, отравивших воду токсинами, объявил ранее
Росту токсичных водорослей, по данным Росрыболовства, способствовали штормовая погода и превышение месячной нормы осадков.
Кроме того, сыграло роль снижение содержания кислорода в воде, «когда огромное количество органики осело на морское дно и потребовался кислород для окисления всей этой гниющей массы», отметил Адрианов.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.
Впоследствии на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона.