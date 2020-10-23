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17:45 (мск), источник: РИА Новости

Ученые исключили «военный след» в загрязнении вод Камчатки

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Военные объекты не оказали никакого влияния на загрязнения вод на Камчатке, из-за которого массово погибли морские животные, заявил в пятницу академик РАН Николай Касимов.

Источник: РИА "Новости"

«Все ручейки и речки, которые там есть [в районе загрязнения], не испытывают воздействия ни военных объектов, ни захоронений ядохимикатов, которые находятся в стабильном состоянии», — сказал Касимов в ходе проведенного онлайн круглого стола.

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Академик сослался на заключение своего коллеги Романа Чалова, который многие годы занимается исследованием рек Камчатки.

Причиной ЧП в Авачинском заливе официально признано цветение водорослей, отравивших воду токсинами, объявил ранее вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов.

Росту токсичных водорослей, по данным Росрыболовства, способствовали штормовая погода и превышение месячной нормы осадков.

Кроме того, сыграло роль снижение содержания кислорода в воде, «когда огромное количество органики осело на морское дно и потребовался кислород для окисления всей этой гниющей массы», отметил Адрианов.

История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.

Впоследствии на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона.

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