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16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые подсчитали, сколько инопланетян «могут» обнаружить Землю

Оказалось, что довольно много.

Источник: AP 2020

Пока многие астрономы заняты открытием и каталогизацией новых планет за пределами Солнечной системы, группа европейских исследователей озадачилась другим вопросом: а для скольких экзопланет наша Земля находится в пределах видимости?

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Ученые использовали данные звездных каталогов, созданных с помощью космических телескопов TESS и Gaia. Они подсчитали, что наша планета находится в пределах видимости как минимум для 1004 солнечных систем с планетами земного типа, и это число растет. Все эти системы находятся в пределах 326 световых лет от Земли, говорится в исследовании, опубликованном в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

Если предположить, что в этих системах существует разумная жизнь и развита наука, то их обитатели, используя транзитный метод, имеют возможность обнаружить Землю, а применяя другие подходы — и химические следы жизни на нашей планете.

«Они могут увидеть признаки биосферы в атмосфере нашей бледно-голубой точки», — говорит астроном Лиза Калтенеггер из Корнельского университета.

Из 1004 систем с потенциально обитаемыми зонами у 508 имеется как минимум 10-часовое окно наблюдения за Землей. 77 процентов звезд в этих системах — красные карлики, то есть самые маленькие и плотные звезды главной последовательности, уточняют астрономы.

Анна Лысенко

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