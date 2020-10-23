16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые подсчитали, сколько инопланетян «могут» обнаружить Землю
Оказалось, что довольно много.
Пока многие астрономы заняты открытием и каталогизацией новых планет за пределами Солнечной системы, группа европейских исследователей озадачилась другим вопросом: а для скольких экзопланет наша Земля находится в пределах видимости?
Ученые использовали данные звездных каталогов, созданных с помощью космических телескопов TESS и Gaia. Они подсчитали, что наша планета находится в пределах видимости как минимум для 1004 солнечных систем с планетами земного типа, и это число растет. Все эти системы находятся в пределах 326 световых лет от Земли, говорится в исследовании, опубликованном в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.
Если предположить, что в этих системах существует разумная жизнь и развита наука, то их обитатели, используя транзитный метод, имеют возможность обнаружить Землю, а применяя другие подходы — и химические следы жизни на нашей планете.
«Они могут увидеть признаки биосферы в атмосфере нашей
Из 1004 систем с потенциально обитаемыми зонами у 508 имеется как минимум 10-часовое окно наблюдения за Землей. 77 процентов звезд в этих системах — красные карлики, то есть самые маленькие и плотные звезды главной последовательности, уточняют астрономы.
Анна Лысенко