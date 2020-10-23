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18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Из обломков после взрыва в Бейруте создали статую девушки (фото)

Это символ трагедии и памяти.

Ливанский скульптор Хаят Назер использовала обломки, оставшиеся после взрыва в Бейруте, чтобы создать статую в память о трагедии.

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Скульптуру установили напротив места происшествия, сообщает Al Jazeera. У ее основания установлены часы с навсегда замершим временем на отметке 18:08, когда произошел взрыв.

Назер работает в неправительственной организации и помогает беженцам и нуждающимся. Перед созданием статуи она попросила подписчиков на своей странице в инстаграме помочь собрать ей поврежденные взрывом предметы, которые имеют символическую ценность, например, рамки для фотографий или сломанные часы.

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«Чтобы всегда помнить, через что прошёл Бейрут и его жители. Потому что мы не хотим забывать и не прощаем!» — написала скульптор.

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Анна Лысенко

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