18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Из обломков после взрыва в Бейруте создали статую девушки (фото)
Это символ трагедии и памяти.
Ливанский скульптор Хаят Назер использовала обломки, оставшиеся после взрыва в Бейруте, чтобы создать статую в память о трагедии.
Скульптуру установили напротив места происшествия, сообщает Al Jazeera. У ее основания установлены часы с навсегда замершим временем на отметке 18:08, когда произошел взрыв.
Назер работает в неправительственной организации и помогает беженцам и нуждающимся. Перед созданием статуи она попросила подписчиков на своей странице в инстаграме помочь собрать ей поврежденные взрывом предметы, которые имеют символическую ценность, например, рамки для фотографий или сломанные часы.
«Чтобы всегда помнить, через что прошёл Бейрут и его жители. Потому что мы не хотим забывать и не прощаем!» — написала скульптор.
Анна Лысенко