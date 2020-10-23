Собянин: новые ограничения из-за коронавируса в Москве не нужны

«Никаких других мер в настоящее время не требуется в городе. Требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты», — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, в городе развернуто достаточно специализированных коек для больных COVID-19, запас составляет 50%.
«Это тоже дает ощущение уверенности», — сказал он.
Сегодня Сергей Собянин также заявил, что заболеваемость коронавирусом в Москве снижается, «взрывного роста» нет, заявил мэр города Сергей Собянин. По его словам, «эпидемия замедляется».
В Москве за последние сутки было зарегистрировано 5478 заразившихся коронавирусом, общее число достигло 386 908. Умерли за сутки 62 человека (всего 6249), выздоровели — 2779 (285 271). По данным городского минздрава, в сентябре смертность от коронавируса выросла на 21%.
На фоне роста заболеваемости в столице были введены ограничения: режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, компании перевели часть сотрудников на «удаленку», школьники 6−11 классов переведены на дистанционное обучение. Также в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, работающие после полуночи, можно попасть только после сканирования QR-кода или отправки СМС.