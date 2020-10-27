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День в истории: 27 октября"Черная суббота" во время Карибского кризиса, начало движения по БАМу и другие события этого дня
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00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 27 октября

«Черная суббота» во время Карибского кризиса, начало движения по БАМу и другие события этого дня.

Метрополитен Нью-Йорка

27 октября 1904 года была открыта первая подземная линия метрополитена в Нью-Йорке (США), состоящая из 28 станций. На церемонии открытия подземной линии метрополитена первым поездом, отправлявшимся со станции City Hall, управлял мэр города Джордж Макклелан. Состав проехал до конечной станции за 26 минут. Для всех пассажиров метро открылось вечером в 19.00. До утра следующего дня метрополитеном воспользовались более 110 тысяч человек. Согласно данным за 2019 год, ежедневно метрополитеном в Нью-Йорке пользуются 5,5 миллионов человек.

Источник: РИА "Новости"

Московский Государственный театр «Ленком»

27 октября 1927 года в здании бывшего Купеческого клуба открылся Московский Государственный театр «Ленком». Сачала он имел другое название — Театр Рабочей Молодежи (сокращенно ТРАМ). В него приняли участников заводских и районных театров, а также коллектив театральной мастерской при Московском комитете комсомола. Поначалу актеры совмещали работу на фабриках с актерской игрой, но вскоре полностью перешли в театр. В нынешнее здание ТРАМ переехал в 1933 году. 20 февраля 1938 года коллектив был переименован в Театр имени Ленинского комсомола. На протяжении сорока шести лет, с 1973 по 2019 годы, художественным руководителем и главным режиссёром театра являлся Марк Захаров (13 октября 1933 — 28 сентября 2019). 21 ноября 2019 года театру «Ленком» присвоено имя Марка Захарова, и теперь театр официально называется «Московский государственный театр “Ленком Марка Захарова”».

Черная суббота

58 лет назад советские войска сбили над Кубой самолет-шпион США, что едва не стало началом ядерной войны. 27 октября 1962 года U-2, пилотируемый майором ВВС США Рудольфом Андерсоном, нарушил воздушную границу Кубы. Ему была поставлена задача: сфотографировать военные объекты, расположенные на Кубе. Заметив U-2 в воздушном пространстве Кубы, начальник штаба зенитного ракетного дивизиона С-75 капитан Антонец позвонил вышестоящему руководству, чтобы получить указания. Но на звонок никто не ответил. Время шло, а U-2 подлетал все ближе к Кубе. Тогда заместитель командующего ГСВК по боевой подготовке генерал-майор Леонид Гарбуз, не дожидаясь ответа генерала Иссы Плиева, который командовал нашими частями на Острове свободы, приказал уничтожить самолет. По самолету были выпущены две ракеты, пилот погиб.

Историки называют 27 октября 1962 года «черной субботой» и считают днем кульминации Карибского кризиса. На следующий день были открыты советско-американские переговоры при участии представителей Кубы и генерального секретаря ООН. Правительство СССР согласилось убрать советские ракеты с территории Кубы при условии, что США гарантируют территориальную неприкосновенность острова и не будут вмешиваться во внутренние дела страны. Также было заявлено о выводе американских ракет с территории Турции и Италии.

Источник: РИА "Новости"

Байкало-Амурская магистраль

27 октября 1984 года была достроена Байкало-Амурская магистраль. Она стала последним масштабным инфраструктурным проектом СССР. Байкало-Амурская магистраль проходит от Тайшета до Советской Гавани и пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровскому краю. БАМ — второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Общая протяженность магистрали — 4300 километров. За всю историю ее строительства в нем участвовали свыше 2 миллионов человек.

Дорога пересекает 11 полноводных рек, 7 горных хребтов. Более 1000 километров пути проложено в районах вечной мерзлоты или высокой сейсмичности. На трассе пробито 8 тоннелей, построено 142 моста (длиной более 100 метров), более 200 железнодорожных станций и разъездов, свыше 60 городов и поселков. Вообще мосты, тоннели, виадуки, противолавинные стены и другие инженерные сооружения составляют треть протяженности БАМа.

Источник: AP 2020

Рекс Стаут

27 октября 1975 скончался Рекс Стаут — американский писатель, автор детективов, создатель серии произведений о Ниро Вульфе. Книги Рекса Стаута переведены на 35 языков и выпущены общим тиражом 70 000 000 экземпляров по всему миру. Ниро Вульф принес Стауту всемирную славу, романы о нем легли в основу целого ряда экранизаций. Среди произведений цикла — «Лига перепуганных мужчин» (1935), «Черные орхидеи» (1941), «Смертельная ловушка» (1944), «Дело о скрученном шарфе» (1950), «Ловушка для убийцы» (1958) и другие.

По данным «Мосленты», «Газеты. Ру», «Русской службы Би-би-си», портала «История. РФ», «РИА Новостей» и открытых источников

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