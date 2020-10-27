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День в истории: 27 октября
«Черная суббота» во время Карибского кризиса, начало движения по БАМу и другие события этого дня.
27 октября 1904 года была открыта первая подземная линия метрополитена в
27 октября 1927 года в здании бывшего Купеческого клуба открылся Московский Государственный театр «Ленком». Сачала он имел другое название — Театр Рабочей Молодежи (сокращенно ТРАМ). В него приняли участников заводских и районных театров, а также коллектив театральной мастерской при Московском комитете комсомола. Поначалу актеры совмещали работу на фабриках с актерской игрой, но вскоре полностью перешли в театр. В нынешнее здание ТРАМ переехал в 1933 году. 20 февраля 1938 года коллектив был переименован в Театр имени Ленинского комсомола. На протяжении сорока шести лет, с 1973 по 2019 годы, художественным руководителем и главным режиссёром театра являлся Марк Захаров (13 октября 1933 — 28 сентября 2019). 21 ноября 2019 года театру «Ленком» присвоено имя Марка Захарова, и теперь театр официально называется «Московский государственный театр “Ленком Марка Захарова”».
58 лет назад советские войска сбили над Кубой
Историки называют 27 октября 1962 года «черной субботой» и считают днем кульминации Карибского кризиса. На следующий день были открыты
27 октября 1984 года была достроена
Дорога пересекает 11 полноводных рек, 7 горных хребтов. Более 1000 километров пути проложено в районах вечной мерзлоты или высокой сейсмичности. На трассе пробито 8 тоннелей, построено 142 моста (длиной более 100 метров), более 200 железнодорожных станций и разъездов, свыше 60 городов и поселков. Вообще мосты, тоннели, виадуки, противолавинные стены и другие инженерные сооружения составляют треть протяженности БАМа.
27 октября 1975 скончался Рекс Стаут — американский писатель, автор детективов, создатель серии произведений о Ниро Вульфе. Книги Рекса Стаута переведены на 35 языков и выпущены общим тиражом 70 000 000 экземпляров по всему миру. Ниро Вульф принес Стауту всемирную славу, романы о нем легли в основу целого ряда экранизаций. Среди произведений цикла — «Лига перепуганных мужчин» (1935), «Черные орхидеи» (1941), «Смертельная ловушка» (1944), «Дело о скрученном шарфе» (1950), «Ловушка для убийцы» (1958) и другие.
По данным «Мосленты», «Газеты. Ру», «Русской службы Би-би-си», портала «История. РФ», «РИА Новостей» и открытых источников