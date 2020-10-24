08:45 (мск), источник: ТАСС
Источник: первый замглавы Росгвардии Сергей Ченчик покидает свой пост
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/ — Он занимает эту должность с 2016 года.
Первый заместитель директора Росгвардии — начальник Главного штаба войск
Ранее в некоторых
«Начальник Главного штаба войск национальной гвардии РФ — первый заместитель директора ведомства
Сергей Ченчик родился в 1962 году в Сыктывкаре. В 1983 году окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД СССР, в 1994 году — Военную академию им. М. В. Фрунзе. С 1983 по 2005 год проходил военную службу во внутренних войсках в должностях командира взвода, роты, батальона, начальника штаба, командира полка, командира отряда специального назначения, заместителя командира дивизии и заместителя начальника управления Главного командования ВВ МВД России. С 2000 года имеет право ношения крапового берета.
С 2005 года продолжил службу в органах внутренних дел России, пройдя путь от заместителя начальника
Указом президента России в 2016 году назначен начальником Главного штаба войск национальной гвардии РФ — первым заместителем директора Росгвардии, этим же указом ему присвоено воинское звание