00:13 (мск), источник: Известия
Власти США разрешили возобновить испытания вакцины AstraZeneca
Власти США приняли решение разрешить возобновление испытаний вакцины от коронавируса
Как пишет издание, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США завершило изучение обстоятельств возникновения у двух добровольцев побочных эффектов.
В результате испытания разрешили продолжить, но теперь исследователи должны будут сообщать другим добровольцам, решившим участвовать в программе, о случаях возникновения побочных эффектов, а также отслеживать появление неврологических симптомов, в том числе онемения.
21 октября стало известно о смерти 28-летнего волонтера в Бразилии, участвующего в испытаниях вакцины AstraZeneca. По некоторым данным указывалось, что смерть
Национальное агентство страны по надзору за здоровьем Anvisa отметило, что международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины рекомендовал продолжить тесты, несмотря на смерть участника. Эти планы подтвердил и Оксфордский университет.
Третья фаза испытаний вакцины, которую разрабатывает
2 октября сообщалось, что Россия совместно с компанией AstraZeneca будет производить одну из вакцин от COVID-19 в Новосибирске.