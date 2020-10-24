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00:13 (мск), источник: Известия

Власти США разрешили возобновить испытания вакцины AstraZeneca

Власти США приняли решение разрешить возобновление испытаний вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, разработанной совместно с учеными из Оксфордского университета. Об этом со ссылкой на источники и имеющиеся в распоряжении документы сообщила газета The Wall Street Journal в пятницу, 23 октября.

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Источник: AP 2020

Как пишет издание, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США завершило изучение обстоятельств возникновения у двух добровольцев побочных эффектов.

Связь между введением вакцины и появлением симптомов установить не смогли, однако и исключить ее тоже невозможно.

В результате испытания разрешили продолжить, но теперь исследователи должны будут сообщать другим добровольцам, решившим участвовать в программе, о случаях возникновения побочных эффектов, а также отслеживать появление неврологических симптомов, в том числе онемения.

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21 октября стало известно о смерти 28-летнего волонтера в Бразилии, участвующего в испытаниях вакцины AstraZeneca. По некоторым данным указывалось, что смерть врача-добровольца наступила «из-за осложнений COVID-19».

Национальное агентство страны по надзору за здоровьем Anvisa отметило, что международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины рекомендовал продолжить тесты, несмотря на смерть участника. Эти планы подтвердил и Оксфордский университет.

Третья фаза испытаний вакцины, которую разрабатывает британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа, однако в сентябре компания приостановила испытания препарата по всему миру. Причиной стала необъяснимая болезнь у одного из волонтеров Великобритании.

2 октября сообщалось, что Россия совместно с компанией AstraZeneca будет производить одну из вакцин от COVID-19 в Новосибирске.

Во время загрузки произошла ошибка.
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