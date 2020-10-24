Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
11Под Рязанью произошел взрыв снарядов на военном складе
11Белые следы вулкана
03:59 (мск), источник: Газета.Ру

Глава ВОЗ рассказал о резком росте случаев COVID-19 в мире

В ближайшие несколько месяцев многие страны столкнутся с серьезными испытаниями в связи с новым ростом числа случаев COVID-19, предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. В этой связи он попросил власти государств не допустить коллапса систем здравоохранения и закрытия школ.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: Reuters

Волна коронавируса COVID-19 в ближайшее время не ослабнет, более того — некоторые страны ждут очень трудные ближайшие несколько месяцев, предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Как пояснил глава ВОЗ на брифинге в Женеве в пятницу, 23 октября, особенно плохо ситуация может развиваться в Северном полушарии, передает ТАСС.

Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории. Слишком много стран столкнулись с резким ростом случаев COVID-19.
Тедрос Аданом Гебрейесус

По его словам, в ряде стран мира коечные фонды в больницах или близки к пределу или вообще исчерпали ресурс. Гебрейесус также предостерег власти стран от допущения коллапса систем здравоохранения и закрытия школ.

Читайте также
Новое открытие может помочь в создании лекарства от COVID-19 — его автору всего 14 лет

«Согласно оценкам, в некоторых из беднейших государств имеется, видимо, лишь от 5% до 20% кислорода, который необходим для лечения пациентов», — добавил глава ВОЗ.

По состоянию на вечер 23 октября в мире было зарегистрировано 42 350 779 заболевших COVID-19 и 1 149 716 умерших.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подтвердил, что за последние недели ситуация с коронавирусом в мире ухудшилась, пишет РИА «Новости».

«Уважаемые коллеги, к сожалению, эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению», — сказал министр на международном межпартийном форуме «Единой России» «ШОС+».

Что касается России, то глава государства Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» обратил внимание, что российская медицина отреагировала на эпидемию достаточно эффективно.

А сейчас у нас резервы созданы, резервы коечного фонда, лекарства появились, протоколы лечения появились. Медики наши уже понимают и знают, что и как нужно делать. То есть уверенность пришла в том, что мы можем справиться с этими проблемами.
Владимир Путин
Читайте также
Путин попросил регионы действовать аккуратно с ограничениями из-за COVID

Вместе с тем он подчеркнул, что коронавирус в данной ситуации не отступил. Заболевание по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для человечества, напомнил глава государства. По его словам, такая ситуация может усиливать ощущение начала «совсем другого времени».

«Мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни», — заключил Путин.

Ранее Мурашко заявил, что вернуться к полноценной жизни российское общество вряд ли сможет раньше февраля 2021 года.

«На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Цепочка передачи вируса должна быть разорвана», — отметил глава ведомства.

России необходимо осмыслить опыт Китая для успешной борьбы с коронавирусом нового типа, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Новость
Гид по лекарствам от коронавируса: чем лечат Covid-19 и что с этими препаратами не так

По его оценкам, Китай, Южная Корея и Вьетнам принимают самые эффективные меры для того, чтобы остановиться распространение COVID-19.

«Сегодня COVID-19 — это проверка состояния национальных систем биологической безопасности. И выдержали эту проверку, по моим оценкам, только три страны: Китай, Южная Корея и Вьетнам. Эффективность работы всех медицинских структур — это залог успеха, но не все, что нужно. И Китай показывает это. Сейчас мы должны приступить к процессу системного осмысления этой работы — это должны делать в Совете безопасности РФ, в правительстве и медицинских ведомствах», — считает парламентарий.

Пандемия коронавируса показала то, что перед миром могут встать биологические угрозы безопасности, связанные с другими опасными патогенными биологическими агентами. Речь об этом, в частности, шла на заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совете безопасности России в начале нынешней недели.

«Пандемия COVID-19, а также вынужденные меры по сдерживанию ее распространения, обнажают серьезные проблемы в различных сферах жизнедеятельности общества и государства», — отметили в пресс-службе Совбеза.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Актер «Молодежки» избил «Гниду» из «Кадетства»
Виноват рецептор: как взрослые заражают детей COVID-19
Антонов прокомментировал санкции США против российского НИИ
Эксперты предупредили о подорожании продуктов к Новому году
В Армении переговоры в Вашингтоне назвали очень продуктивными
В центре Гамалеи оценили побочные эффекты вакцин от COVID-19
Собянин: новые ограничения из-за коронавируса в Москве не нужны
В Госдуме заявили о неэффективности госпрограмм
Здоровье
Врач назвала самый полезный перекус после 18:00 Он может включать, например, киви.
Новости партнеров
В Москве экстренно госпитализировали актера Бориса Щербакова
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Эрдоган назвал 3 государства, которые считает преступными
Дети
Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями У пары родился сын
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь