Глава ВОЗ рассказал о резком росте случаев COVID-19 в мире

Волна коронавируса COVID-19 в ближайшее время не ослабнет, более того — некоторые страны ждут очень трудные ближайшие несколько месяцев, предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Как пояснил глава ВОЗ на брифинге в Женеве в пятницу, 23 октября, особенно плохо ситуация может развиваться в Северном полушарии, передает ТАСС.
Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории. Слишком много стран столкнулись с резким ростом случаев COVID-19.
По его словам, в ряде стран мира коечные фонды в больницах или близки к пределу или вообще исчерпали ресурс. Гебрейесус также предостерег власти стран от допущения коллапса систем здравоохранения и закрытия школ.
«Согласно оценкам, в некоторых из беднейших государств имеется, видимо, лишь от 5% до 20% кислорода, который необходим для лечения пациентов», — добавил глава ВОЗ.
По состоянию на вечер 23 октября в мире было зарегистрировано 42 350 779 заболевших COVID-19 и 1 149 716 умерших.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко подтвердил, что за последние недели ситуация с коронавирусом в мире ухудшилась, пишет РИА «Новости».
«Уважаемые коллеги, к сожалению, эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению», — сказал министр на международном межпартийном форуме «Единой России» «ШОС+».
Что касается России, то глава государства Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» обратил внимание, что российская медицина отреагировала на эпидемию достаточно эффективно.
А сейчас у нас резервы созданы, резервы коечного фонда, лекарства появились, протоколы лечения появились. Медики наши уже понимают и знают, что и как нужно делать. То есть уверенность пришла в том, что мы можем справиться с этими проблемами.
Вместе с тем он подчеркнул, что коронавирус в данной ситуации не отступил. Заболевание по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для человечества, напомнил глава государства. По его словам, такая ситуация может усиливать ощущение начала «совсем другого времени».
«Мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни», — заключил Путин.
Ранее Мурашко заявил, что вернуться к полноценной жизни российское общество вряд ли сможет раньше февраля 2021 года.
«На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Цепочка передачи вируса должна быть разорвана», — отметил глава ведомства.
России необходимо осмыслить опыт Китая для успешной борьбы с коронавирусом нового типа, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
По его оценкам, Китай, Южная Корея и Вьетнам принимают самые эффективные меры для того, чтобы остановиться распространение COVID-19.
«Сегодня COVID-19 — это проверка состояния национальных систем биологической безопасности. И выдержали эту проверку, по моим оценкам, только три страны: Китай, Южная Корея и Вьетнам. Эффективность работы всех медицинских структур — это залог успеха, но не все, что нужно. И Китай показывает это. Сейчас мы должны приступить к процессу системного осмысления этой работы — это должны делать в Совете безопасности РФ, в правительстве и медицинских ведомствах», — считает парламентарий.
Пандемия коронавируса показала то, что перед миром могут встать биологические угрозы безопасности, связанные с другими опасными патогенными биологическими агентами. Речь об этом, в частности, шла на заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совете безопасности России в начале нынешней недели.
«Пандемия COVID-19, а также вынужденные меры по сдерживанию ее распространения, обнажают серьезные проблемы в различных сферах жизнедеятельности общества и государства», — отметили в пресс-службе Совбеза.
Во время загрузки произошла ошибка.