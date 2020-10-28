00:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 28 октября
Демонтаж советских ракет на Кубе во время Карибского кризиса, открытие статуи Свободы в
В этот день в 1886 году состоялось официальное открытие самого известного символа Америки — статуи Свободы в
Идея создания принадлежит французскому ученому и юристу Эдуарду де Лабулэ, который выступал против рабства. В ходе путешествия по Америке Фредерик Огюст Бартольди, автор статуи, сам выбрал для нее место. А внутренний каркас скульптуры создал тот самый Гюстав Эйфель, чья башня — символ Парижа. Металл для башни закупали в России. Изначально статуя называлась «Свобода, несущая свет миру». Никто точно не знает, кто был прототипом статуи. По разным свидетельствам, это могла быть либо мать Бартольди, либо вдова Айзека Зингера.
28 октября Украина отмечает значимую дату в своей истории — День освобождения от фашистских захватчиков (укр. «День визволення України від фашистських загарбників») — национальный праздник, посвященный изгнанию войск нацистской Германии с территории Украины войсками Красной Армии в 1944 году. Бои за освобождение Украины продолжались с января 1943 года по октябрь 1944 года. Советские войска провели 15 наступательных операций. Установлен в октябре 2009 года указом Виктором Ющенко, занимавшего тогда пост президента страны.
Утром 28 октября было обнародовано обращение первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о демонтаже ракет, которые США считали наступательными, и их возврате в СССР. США сняли блокаду Кубы, гарантировали ее безопасность и обещали ликвидировать ракетные позиции в Турции (вывели в 1963 г.).
По мнению историков, мир никогда не оказывался так близко к Третьей мировой войне, как во время политического кризиса 1962 года, спровоцированного размещением на Кубе военных частей и подразделений Вооруженных Сил СССР, техники и вооружения, включая ядерное оружие.
1 июля 2005 года Историческая сцена Большого театра закрылась на реконструкцию, которую первоначально предполагали завершить в 2008 году. Однако подготовительные работы, в ходе которых от исторического здания остались только три несущих стены — главный фасад и боковые, а под фундаментом был вырыт гигантский котлован глубиной более 30 метров, сильно затянулись, и Большой театр открыли 28 октября 2011 года.
После реконструкции площадь театра увеличилась в два раза, в нем появился новый склад декораций, три репетиционных зала, мастерские и другие помещения.
Пожар в бакинском метро 28 октября 1995 года — крупнейшая авария в Бакинском метрополитене, а также крупнейший по числу жертв инцидент в истории всех метрополитенов мира. В вечерний час пик субботы 28 октября тяговый двигатель одного из вагонов загорелся, машинист принял решение остановить состав в узком тоннеле. Председатель правительственной комиссии по расследованию аварии заявил, что главной причиной трагедии является устаревшее оборудование.
Предприниматель, общественный деятель, филантроп, один из создателей и крупнейший акционер компании Microsoft, почетный рыцарь Британской империи Билл Гейтс 28 октября отмечает 65-летний день рождения.
Свои первые программы он начал создавать в 13 лет. Поступив в Гарвардский университет в 1973 году, Уильям Генри Гейтс III (его настоящее имя) бросил его через два года. Во время учебы в университете разработал язык программирования BASIC. Вместе с другом со школьной скамьи Алленом Гейтс занялся созданием программного обеспечения. И скоро они основали компанию
Билл Гейтс является одним из рекордсменов по размеру средств, переданных на благотворительность: с 1994 по 2010 г. он вложил в Фонд Билла и Мелинды Гейтс более $28 млрд.