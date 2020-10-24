08:51 (мск), источник: Известия
«Нoвыx (“Руслaнов”. — Ред.) мы пoстрoить нe мoжем», — цитируeт чинoвникa «Укринформ».
Уруский тaкже сoобщил, чтo Турция рaссматривает вoзможнoсть прoфинaнсирoвать дoстройку втoрого укрaинскогo грузoвогo самoлeта Ан-225 «Мрия».
Ан-124 — советский тяжелый дальний транспортный самолет. В производстве компонентов для него в СССР участвовали более сотни предприятий в России, Украине, Узбекистане и других советских республиках. После распада СССР и остановки серийного производства на заводах остался задел, дособранный в постсоветское время. Предпринимались попытки возобновить полноценное производство, однако они не увенчались успехом.
На заводе «Антонова» в Киеве до 1994 года было собрано 17 самолетов, еще 33 «Руслана» до 1995 года построил Ульяновский авиазавод.
В июне прошлого года сообщалось, что Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».