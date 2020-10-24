Американский геофизический союз принес извинения российским ученым

«После тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам», — сообщили РИА Новости в организации в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что статья российских ученых из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) не была принята к рассмотрению.
Ранее из письма ИПФ РАН стало известно, что AGU отклонил заявку на публикацию в журнале Geophysical Research Letters статьи «Новая связь между Эль-Ниньо — Южным колебанием и атмосферным электричеством». Такое решение союз объяснил тем, что он не может рассматривать научные работы, финансируемые правительством России и Минобразования как его части.
Пересмотрев решение, Союз приглашает авторов повторно подать статью на рассмотрение к публикации в заявленном журнале или других изданиях AGU.
Как подчеркивают в организации, в таком случае исследование будет рассматриваться наравне с другими заявками и решение о публикации будет приниматься исключительно исходя из соображений ее научной ценности.