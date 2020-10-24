11:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Биологи уличили голых землекопов в похищении детенышей
Новое неожиданное открытие об одних из самых удивительных животных.
Голые землекопы известны не очень привлекательным внешним видом и в то же время целым набором «сверхспособностей». Эти обитающие на востоке Африки грызуны почти нечувствительны к боли, очень умны, могут противостоять раку и старению, невосприимчивы к высоким уровням углекислого газа, а их организм быстро регенерирует нейроны.
Однако, как удалось установить биологам в новом исследовании, голым землекопам присуще поведение, которое делает их скорее суперзлодеями, чем супергероями.
Известно, что социальная организация у этих грызунов довольно сложная. Структура их больших колоний больше похожа на структуру колоний общественных насекомых, таких как муравьи и пчелы. Во главе колонии находится матка, которая спаривается только с 2—3 самцами. Все остальные землекопы являются рабочими особями. Они роют норы, добывают пищу, заботятся о детенышах, защищают колонию от врагов, но сами не размножаются.
Биологи из Вашингтонского университета, изучая колонии голых землекопов в Кении, установили, что этим грызунам присуща не только жесткая социальная иерархия, но и «рабовладельческий строй».
Ученые в течение долгих лет наблюдали за 26 колониями голых землекопов. Со временем эти колонии разрослись и захватили 13 соседних колоний. Детеныши из захваченных колоний исчезли.
Только со временем, проведя генетический анализ, биологи смогли обнаружить нескольких похищенных животных. Как оказалось, они стали частью
Ранее такое поведение грызунов наблюдалось в лаборатории, но ученым впервые удалось подтвердить его в дикой природе. Исследователи считают, что похищение детенышей может быть одной из причин того, что колонии голых землекопов разрастаются очень быстро.
Анна Лысенко