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11:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Биологи уличили голых землекопов в похищении детенышей

Новое неожиданное открытие об одних из самых удивительных животных.

Голые землекопы известны не очень привлекательным внешним видом и в то же время целым набором «сверхспособностей». Эти обитающие на востоке Африки грызуны почти нечувствительны к боли, очень умны, могут противостоять раку и старению, невосприимчивы к высоким уровням углекислого газа, а их организм быстро регенерирует нейроны.

Однако, как удалось установить биологам в новом исследовании, голым землекопам присуще поведение, которое делает их скорее суперзлодеями, чем супергероями.

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Известно, что социальная организация у этих грызунов довольно сложная. Структура их больших колоний больше похожа на структуру колоний общественных насекомых, таких как муравьи и пчелы. Во главе колонии находится матка, которая спаривается только с 2—3 самцами. Все остальные землекопы являются рабочими особями. Они роют норы, добывают пищу, заботятся о детенышах, защищают колонию от врагов, но сами не размножаются.

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Биологи из Вашингтонского университета, изучая колонии голых землекопов в Кении, установили, что этим грызунам присуща не только жесткая социальная иерархия, но и «рабовладельческий строй».

Ученые в течение долгих лет наблюдали за 26 колониями голых землекопов. Со временем эти колонии разрослись и захватили 13 соседних колоний. Детеныши из захваченных колоний исчезли.

Только со временем, проведя генетический анализ, биологи смогли обнаружить нескольких похищенных животных. Как оказалось, они стали частью колоний-захватчиков, превратившись в рабочих особей, фактически — «рабов», говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Zoology.

Ранее такое поведение грызунов наблюдалось в лаборатории, но ученым впервые удалось подтвердить его в дикой природе. Исследователи считают, что похищение детенышей может быть одной из причин того, что колонии голых землекопов разрастаются очень быстро.

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Анна Лысенко

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