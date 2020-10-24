14:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Галапагосские пингвины рекордно размножились
Им помогли изменение климата и коронавирус.
На Галапагосах наблюдается рекордный рост популяций пингвинов и нелетающих бакланов, сообщают ученые по итогам сентябрьского исследования на островах Фернандина и Исабела.
Количество бакланов достигло рекордного числа с 1977 года, а количество пингвинов является самым высоким с 2006 года, говорится в заявлении Национального парка Галапагосских островов, проводившего подсчеты.
Галапагосский пингвин — один из самых маленьких видов пингвинов в мире, его рост достигает 35 сантиметров. Это единственные пингвины, которые живут на экваторе. Местные бакланы — единственная птица семейства баклановые, утратившая способность летать, но научившаяся нырять.
Популяция галапагосских пингвинов увеличилась с 1451 в 2019 году до 1940 в 2020 году, уточняет AFP. Число галапагосских нелетающих бакланов увеличилось с 1914 до 2220 за тот же период.
В парке считают, что птицам помогает климатическое явление
Анна Лысенко