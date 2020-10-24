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14:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Галапагосские пингвины рекордно размножились

Им помогли изменение климата и коронавирус.

На Галапагосах наблюдается рекордный рост популяций пингвинов и нелетающих бакланов, сообщают ученые по итогам сентябрьского исследования на островах Фернандина и Исабела.

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Количество бакланов достигло рекордного числа с 1977 года, а количество пингвинов является самым высоким с 2006 года, говорится в заявлении Национального парка Галапагосских островов, проводившего подсчеты.

Галапагосский пингвин — один из самых маленьких видов пингвинов в мире, его рост достигает 35 сантиметров. Это единственные пингвины, которые живут на экваторе. Местные бакланы — единственная птица семейства баклановые, утратившая способность летать, но научившаяся нырять.

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Популяция галапагосских пингвинов увеличилась с 1451 в 2019 году до 1940 в 2020 году, уточняет AFP. Число галапагосских нелетающих бакланов увеличилось с 1914 до 2220 за тот же период.

В парке считают, что птицам помогает климатическое явление Ла-Нинья, способствующее притоку пищи, а также пандемия коронавируса, из-за которой туристы больше не нарушают места гнездования птиц.

Анна Лысенко

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