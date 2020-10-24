В Центре Гамалеи назвали сроки окончания пандемии коронавируса

«Думаю, что в июле будут значительные улучшения», — сказал он в интервью «Парламентской газете».
Как пояснил ученый, пневмотропные вирусы, к которым относится и SARS-Cov-2, «боятся» тепла.
Он добавил, что снижению заболеваемости будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация.
Зуев обратил внимание на то, что число переболевших COVID-19, в том числе бессимптомно, постепенно увеличивается. «Это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60 процентов, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса», — пояснил профессор.
По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается свыше 42 миллионов случаев COVID-19, почти 1,14 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация — в США, Индии и Бразилии.
Россия остается на четвертой месте. За сутки в стране коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 16 521 человек. Выздоровели 11 567 россиян, 296 умерли. Накануне суточный прирост обновил рекорд, достигнув отметки в 17 340 случаев заражения.
Больше всего новых пациентов в Москве (4453, днем ранее было 5478), Санкт-Петербурге (713) и Подмосковье (480). Меньше всего — в Чечне (девять), Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (шесть).
В общей сложности с начала эпидемии в России выявили 1 497 167 случаев COVID-19, 25 821 умерли, 1 130 818 побороли вирус.
Как заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова, сейчас наблюдается «одномоментный подъем» заболеваемости во всех регионах, о чем свидетельствует статистика последних недель. Она подчеркнула, что остановить распространение вируса можно только при соблюдении всех мер безопасности.