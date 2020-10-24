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22:51 (мск), источник: ТАСС

ВОЗ сообщила о рекордном росте случаев коронавируса за сутки

ЖЕНЕВА, 24 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 42 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 465 тыс., что представляет собой новый рекорд роста заболеваемости за сутки. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 6,5 тыс., превысив 1,14 млн.

COVID-19: Новые случаи
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Источник: Reuters

По состоянию на 24 октября, в ВОЗ поступили сведения о 42 055 863 инфицированных и 1 141 567 умерших. Число заразившихся за сутки выросло на 465 322, число умерших увеличилось на 6 572. До сих пор рекордным считался суточный показатель 445 419 заразившихся, зафиксированный 23 октября, а до этого самым высоким был показатель 429 411 инфицированных, отмеченный 22 октября. Таким образом на протяжении трех последних дней заболеваемость обновляет суточные максимумы.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

В Европейском регионе ВОЗ за сутки было выявлено 221 898 новых случаев COVID-19. На втором месте — Северная и Южная Америка (143 313 случаев), на третьем — Юго-Восточная Азия (66 084).

Больше всего инфицированных, по информации ВОЗ, на 24 октября зарегистрировано в США — 8 320 491. Далее следуют Индия (7 814 682), Бразилия (5 323 630), Россия (1 497 167), Аргентина (1 053 650), Испания (1 046 132), Франция (1 010 554), Колумбия (990 270), Перу (879 876), Мексика (874 171), Великобритания (831 002) и Южная Африка (712 412).

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