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07:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Плазма выздоровевших от коронавируса оказалась бесполезна в лечении пациентов

Плазма выздоровевших от коронавируса оказалась бесполезна в лечении новых заболевших. Соответствующие выводы следуют из исследования ученых, опубликованного в Британском медицинском журнале (BMJ).

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Источник: Reuters

Так, с апреля по июнь в эксперименте участвовали 464 пациента из Индии, зараженных коронавирусом. Половине из них делали переливание плазмы тех, кто уже перенес болезнь. Второй половине назначили классическое лечение.

Выяснилось, что плазма крови не снизила риск тяжелого течения COVID-19 или летального исхода. Однако представители национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что при исследовании использовалась плазма с уровнем антител в 6−10 раз ниже, чем используют в Британии.

Использование плазмы для лечения от инфекции считается перспективной разработкой. О создании подобного лекарства заявлял и глава российского Минздрава Михаил Мурашко. Этот препарат, по его словам, будет отличаться повышенной концентрацией и будет предназначен для лечения тяжелобольных.

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