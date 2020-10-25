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08:58 (мск), источник: РБК

Врач предупредил о сохранении коронавируса на годы

Случаи коронавирусной инфекции будут выявляться в ближайшие годы. Об этом заявил врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков, передает «РИА Новости».

COVID-19: Новые случаи
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Источник: РИА "Новости"

«В ближайшие несколько лет случаи коронавируса точно будут. Коронавирус никуда не денется», — сказал он.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что коронавирус может стать сезонным заболеванием.

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Специалисты ведомства пояснили, что об этом свидетельствует снижение летальных исходов и увеличение потенциала распространения.

При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, времена года почти не влияют на распространение COVID-19. Тогда официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис пояснила, что люди воспринимаю коронавирус как обычный грипп, который распространяется волнообразно.

На данный момент в России оперативный штаб зафиксировал ухудшение эпидемиологической ситуации. С 23 по 24 октября в стране COVID-19 заболели более 16,5 тыс. человек, еще 296 пациентов умерли. Всего, по данным ресурса, за время пандемии коронавирус был обнаружен у свыше 1,4 млн человек, из них справиться с болезнью смогли более 1 млн человек.

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