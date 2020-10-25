08:58 (мск), источник: РБК
Врач предупредил о сохранении коронавируса на годы
Случаи коронавирусной инфекции будут выявляться в ближайшие годы. Об этом заявил
«В ближайшие несколько лет случаи коронавируса точно будут. Коронавирус никуда не денется», — сказал он.
Ранее в
Специалисты ведомства пояснили, что об этом свидетельствует снижение летальных исходов и увеличение потенциала распространения.
При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, времена года почти не влияют на распространение COVID-19. Тогда официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис пояснила, что люди воспринимаю коронавирус как обычный грипп, который распространяется волнообразно.
На данный момент в России оперативный штаб зафиксировал ухудшение эпидемиологической ситуации. С 23 по 24 октября в стране COVID-19 заболели более 16,5 тыс. человек, еще 296 пациентов умерли. Всего, по данным ресурса, за время пандемии коронавирус был обнаружен у свыше 1,4 млн человек, из них справиться с болезнью смогли более 1 млн человек.