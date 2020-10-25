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11:37 (мск), источник: РБК

Россияне назвали занятия для идеального выходного

Семейный отдых, прогулки и занятия спортом — без этого уик-энд нельзя назвать идеальным, считают россияне. Но у женщин и мужчин представления об отдыхе сходятся далеко не всегда.

Источник: Агентство «Москва»

Эксперты портала Superjob провели опрос (его результаты есть у РБК) на тему идеального уик-энда и его составляющих. Выяснилось, что россияне любят проводить время на природе, заниматься спортом, а больше всего — общаться с близкими.

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Встретиться с родными, уделить время детям или родителям, провести время с семьей — неотъемлемая часть идеального уик-энда для 26% опрошенных. Немногим меньше россиян (24%) говорят, что отличный выходной у них ассоциируется с прогулкой. 17% опрошенных не могут представить хороших выходных без спорта и активного отдыха.

Для 14% россиян выходной будет идеальным, если они поедут на шашлыки. Встретиться и пообщаться с друзьями считают важным 8%.

Часть опрошенных пожаловались на то, что в будни они не могут выспаться. Поэтому для 7% самые лучшие выходные — это те, когда можно хорошо поспать. 6% россиян предпочитают в уик-энд сходить на экскурсию, столько же опрошенных говорят, что идеальный выходной не состоится, если все домашние дела за это время не будут сделаны.

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Жители российских городов давали и другие варианты ответов: просмотр кино или сериалов, чтение книг, поездка на дачу, шопинг. Кто-то предпочитает на выходных уделить время приготовлению еды, а кому-то нравится ходить в ресторан. Были и те, кто отвечал, что любит на выходных сходить в баню или просто побыть в тишине.

Superjob опросил 1 тыс. россиян старше 18 лет. Отвечали жители всех федеральных округов из 360 населенных пунктов. Респонденты могли дать несколько ответов.

Как отмечается в исследовании, у мужчин и женщин представления об идеальных выходных разные. Женщины чаще высказываются за прогулки, посещение музеев и ресторанов, путешествия, приготовление еды и шопинг. Мужчины считают отличным отдыхом в конце недели спорт, охоту и рыбалку, а также поездки на дачу.

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