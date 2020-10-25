11:37 (мск), источник: РБК
Россияне назвали занятия для идеального выходного
Семейный отдых, прогулки и занятия спортом — без этого
Эксперты портала Superjob провели опрос (его результаты есть у РБК) на тему идеального
Встретиться с родными, уделить время детям или родителям, провести время с семьей — неотъемлемая часть идеального
Для 14% россиян выходной будет идеальным, если они поедут на шашлыки. Встретиться и пообщаться с друзьями считают важным 8%.
Часть опрошенных пожаловались на то, что в будни они не могут выспаться. Поэтому для 7% самые лучшие выходные — это те, когда можно хорошо поспать. 6% россиян предпочитают в
Жители российских городов давали и другие варианты ответов: просмотр кино или сериалов, чтение книг, поездка на дачу, шопинг.
Superjob опросил 1 тыс. россиян старше 18 лет. Отвечали жители всех федеральных округов из 360 населенных пунктов. Респонденты могли дать несколько ответов.
Как отмечается в исследовании, у мужчин и женщин представления об идеальных выходных разные. Женщины чаще высказываются за прогулки, посещение музеев и ресторанов, путешествия, приготовление еды и шопинг. Мужчины считают отличным отдыхом в конце недели спорт, охоту и рыбалку, а также поездки на дачу.