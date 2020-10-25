Число зараженных коронавирусом в России превысило 1,5 млн

Регионы с наибольшим количеством новых случаев:
За последние сутки умерли 229 человек, за все время — 26 050. Больше всего пациентов умерло за сутки в Москве — 68 человек (всего 6380), Санкт-Петербурге — 25 (3627), по 11 — в Ростовской (745) и Нижегородской (711) областях. Выздоровели 7704 человека, с начала пандемии COVID-19 — 1 138 522.
В мире за сутки COVID-19 заразилось рекордное число человек — более 465 тысяч, следует из данных ВОЗ. Университет Джонса Хопкинса, который также ведет мировую статистику, сообщил о более 506 тысяч новых случаях. Всего в мире коронавирусом заразилось более 42 млн человек, умерло более 1,1 млн. Накануне оперштаб сообщил, что не будет рекомендовать закрыть границы России с другими странами из-за коронавируса.