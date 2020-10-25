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10:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Число зараженных коронавирусом в России превысило 1,5 млн

В России за последние сутки зарегистрировано 16 710 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Накануне был выявлен 16 521 зараженный. Самый высокий показатель с начала пандемии (17 340 новых случаев) зафиксировали 23 октября. Общее число заболевших достигло 1 513 877.

COVID-19: Новые случаи
США
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Источник: РИА "Новости"

Регионы с наибольшим количеством новых случаев:

  • Москва — 4455 (всего 395 816),
  • Санкт-Петербург — 709 (56 800),
  • Московская область — 491 (83 748),
  • Нижегородская область — 396 (39 260),
  • Ростовская область — 306 (28 746).

За последние сутки умерли 229 человек, за все время — 26 050. Больше всего пациентов умерло за сутки в Москве — 68 человек (всего 6380), Санкт-Петербурге — 25 (3627), по 11 — в Ростовской (745) и Нижегородской (711) областях. Выздоровели 7704 человека, с начала пандемии COVID-19 — 1 138 522.

В мире за сутки COVID-19 заразилось рекордное число человек — более 465 тысяч, следует из данных ВОЗ. Университет Джонса Хопкинса, который также ведет мировую статистику, сообщил о более 506 тысяч новых случаях. Всего в мире коронавирусом заразилось более 42 млн человек, умерло более 1,1 млн. Накануне оперштаб сообщил, что не будет рекомендовать закрыть границы России с другими странами из-за коронавируса.

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