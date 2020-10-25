15:01 (мск), источник: ТАСС
Москвичей, скрывших результаты тестов после загранпоездок, оштрафовали на 1,8 млн рублей
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/ — Суд назначил штрафы 133 жителям города.
Специалисты столичного Роспотребнадзора выписали штрафы на почти 1,8 млн рублей горожанам, которые вернулись из зарубежных поездок и не внесли результаты своих тестов на коронавирус в базу данных Единого портала государственных и муниципальных услуг, сообщается в воскресенье на официальном сайте управления ведомства.
«Управлением Роспотребнадзора по Москве гражданам, не выполняющим установленные требования, направлено 2 313 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 1 638 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Решения по данной статье принимает суд, в связи с этим административные материалы в отношении 1 095 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных судами, 133 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 млн. 789 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в Москве пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР можно не только в пунктах тестирования, организованных непосредственно в аэропортах, но и бесплатно по предварительной записи в городских поликлиниках департамента здравоохранения города Москвы по месту жительства.
«Несмотря на доступность этой услуги в Москве,