Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
11Столетие Джанни Родари
20Представлены победители 46-го фотоконкурса «Маленький мир»
15:01 (мск), источник: ТАСС

Москвичей, скрывших результаты тестов после загранпоездок, оштрафовали на 1,8 млн рублей

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/ — Суд назначил штрафы 133 жителям города.

COVID-19: Новые случаи
США
15:40 (мск)Мясников ответил Жириновскому на призыв лишить его диплома врача
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

Специалисты столичного Роспотребнадзора выписали штрафы на почти 1,8 млн рублей горожанам, которые вернулись из зарубежных поездок и не внесли результаты своих тестов на коронавирус в базу данных Единого портала государственных и муниципальных услуг, сообщается в воскресенье на официальном сайте управления ведомства.

Читайте также
Адвокаты объяснили неправомерность жестких задержаний людей без масок

«Управлением Роспотребнадзора по Москве гражданам, не выполняющим установленные требования, направлено 2 313 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 1 638 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Решения по данной статье принимает суд, в связи с этим административные материалы в отношении 1 095 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных судами, 133 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 млн. 789 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Москве пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР можно не только в пунктах тестирования, организованных непосредственно в аэропортах, но и бесплатно по предварительной записи в городских поликлиниках департамента здравоохранения города Москвы по месту жительства.

«Несмотря на доступность этой услуги в Москве, по-прежнему более 2% граждан, возвращающихся с отдыха за границей, не вносят результаты тестирования в ЕПГУ в течение 3-х дней после прилета. Данные граждане представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих их людей», — отметили в столичном Роспотребнадзоре.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Потерявшийся связался со службой 112, говорит: сейчас замёрзну тут, сижу, вдалеке вижу пятиэтажку"
За последние 50 лет Трамп первый президент, кто нарушил традицию
В России число случаев коронавируса превысило 1,5 миллиона
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Путин положительно оценил пребывание американцев в Афганистане
В Кремле отреагировали на решение Хабиба завершить карьеру
Ученые: плазма выздоровевших от COVID оказалась бесполезна
Отток капитала: почему инвесторы отвернулись от России
Российский хирург спасает детей с редчайшим диагнозом (фото)
Здоровье
Врач назвала самый полезный перекус после 18:00 Он может включать, например, киви.
Авто
Changan, Chery, Geely и Haval: тест четырёх китайцев Мы взяли сразу четыре кроссовера, два из которых не так давно дебютировали на российском рынке
Спецпроект
Сможем ли обеспечить «зеленую» жизнь на Земле? Разбираемся в деталях
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Беременная невестка Валерии пожаловалась, что сильно поправилась Девушка боится, что ей будет сложно привести себя в форму
Новости партнеров
Табличка на могиле Скобцевой удивила поклонников
Смертельная болезнь Харатьяна
Знаменитости-евреи, о чьем происхождении вы точно не догадывались
Назван симптом, характерный для всех видов онкологии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь