Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
11Столетие Джанни Родари
20Представлены победители 46-го фотоконкурса «Маленький мир»
15:40 (мск), источник: Ведомости

Мясников ответил Жириновскому на призыв лишить его диплома врача

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал в Telegram заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, призвавшего лишить его диплома.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

«Я искренне уважаю Владимира Вольфовича! Я понимал, что выступая против его высказываний, могу навлечь на себя недовольство Жириновского. Ну, собственно, что и произошло. Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю своё мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно и вы», — заявил он.

Жириновский ранее в эфире радио «Комсомольская правда» обвинил Мясникова в том, что его позиция по коронавирусу не соответствует его профессии.

Я бы на месте (Михаила) Мурашко, министра здравоохранения, отобрал бы у него диплом врача и запретил бы выступать. Ну как врач такое может заявлять?
Владимир Жириновский
Читайте также
Мясников посчитал пандемию коронавируса «проектом» и назвал Путина красавцем

Как отмечает радиостанция, так Жириновский отреагировал на слова Мясникова, заявившего, что не видит смысла в введении запрета на авиасообщение России с Турцией и Мальдивами из-за коронавируса.

Границы России частично открыты уже более двух месяцев. В конце сентября авиасообщение было возобновлено с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. С августа границы открыты с Великобританией, Турцией, Танзанией, Австрией, Абхазией, Черногорией и Швейцарией (в последнем случае — при наличии вида на жительство в стране). До этого границы России были закрыты в течение почти четырех месяцев. Однако с середины сентября ситуация в Москве и ряде регионов стала ухудшаться, был введен ряд ограничений в связи с ростом заболеваемости.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Яркие моменты из истории российского футбола с 1897 года. Фотогалерея
В России выявили 16 710 новых случаев коронавируса за сутки
В России число случаев коронавируса превысило 1,5 миллиона
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Путин положительно оценил пребывание американцев в Афганистане
В Кремле отреагировали на решение Хабиба завершить карьеру
Ученые: плазма выздоровевших от COVID оказалась бесполезна
Отток капитала: почему инвесторы отвернулись от России
Российский хирург спасает детей с редчайшим диагнозом (фото)
Горячие темы на Авто
Сразу предупреждаю. Тяжёлая тема. Извините заранее. 389
Родила царица в ночь - не то сына, не то дочь. 375
Валдай - форум 285
Осень суббота 183
Новости партнеров
Степаненко отреагировала на сына Петросяна
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
В Москве экстренно госпитализировали актера Бориса Щербакова
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Популярные темы на «Детях»
Бюджет раздельный/совместный. Начало отношений. 934
Моменты советского воспитания, которые могут удивить современных мам 798
А как надо было? 795
Муж предлагает брачный договор 669
Леди
Светлана Лобода показала роскошную фигуру в мини-шортах Звезда отдыхает на пляже.
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь