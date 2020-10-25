Россияне пожаловались на медпомощь при амбулаторном лечении COVID-19

Положительный тест на COVID-19 давно не означает, что заболевшего срочно госпитализируют: если симптомы выражены слабо, пациенты могут проходить терапию дома. Однако организация лечения оставляет желать лучшего, жалуются россияне.
В августе жительница Подмосковья Анастасия Лукина сдала тест на коронавирус — девушка работает учителем в школе. «В итоге мне пришел положительный результат. В тот же день мне начали названивать из Роспотребнадзора и школы с фразами: «Где вы находитесь?», «К вам едет «скорая», «Не возвращайтесь в школу», «Сидите дома, не выходите» и т. д.», — говорит Анастасия.
Все это пугало. Этих звонков было реально много! И как вы думаете, что дальше произошло? Конечно, никто не приехал. Ни в тот день, ни на следующий. Тогда я позвонила по номеру «03», после чего наконец приехали фельдшеры.
Анастасия Лукинажительница Подмосковья
После приезда медиков ей провели легкий осмотр, поставили диагноз «бессимптомный коронавирус» и заявили: «У нас нет тестов на COVID-19, чтобы сделать вам повторный идите в поликлинику». Однако жительница области решила не рисковать и сдала анализ в частной клинике.
«Он снова оказался положительным и тогда уже было ясно, что коронавирус реален, до этого я сомневалась. Но никакого лечения не было! Мне никто не звонил, ни приезжал ко мне. Когда прошло две недели изоляции, я просто пошла вновь сдавать тесты в частную клинику», — возмущается преподаватель.
В итоге, когда пришли отрицательные результаты, девушка направила их на сайт Роспотребнадзора и с нее сняли предписание об изоляции. «На самом деле, это смешно, что по телевизору нам показывают, как столичный регион борется с COVID-19, а на деле на таких коронавирусных, как я, плюют. Не только не лечат или проверяют на соблюдение изоляции, но и отправляют в общественные места», — рассуждает Анастасия.
О неудовлетворительном домашнем лечении рассказала и москвичка Елена. По ее словам, все лекарства, приходилось покупать самой, а на КТ даже с подтвержденной инфекцией отправляют в поликлинику.
«Несколько дней у меня держалась температура около +38°C, после чего пропали вкусы и запахи. Я забеспокоилась и вызвала “скорую”, они взяли мазок и сказали сходить на КТ — оказалось поражение легких 50%. Однако отмечу, что узнавать о результатах анализов нужно самому, я неделю добивалась. А до этого мне в поликлинике назначили ряд лекарств: противовирусные, противомалярийные. Все за свой счет», — поясняет «Газете.Ru» жительница столицы.
Спустя неделю Елене впервые позвонили и спросили о самочувствии, все это время москвичка отчитывалась в приложении соцмониторинга. В целом, ее лечение вместе с тестами на коронавирус и лекарствами, обошлось ей в 20 тыс. рублей.
«Как обещают, что выдают лекарства и так далее, это все не так. Я лично покупала эти препараты в аптеке. Причем это смешно, потому что приходилось выходить на улицу, чтобы купить. Для безопасности окружающих надевала три пары масок и перчаток», — заключила она.
В регионах ситуация с амбулаторным лечением не лучше. Жительница Екатеринбурга Полина Гафурова рассказала порталу E1.Ru, что уже третью неделю находится на больничном с COVID-19. Параллельно она болеет сахарным диабетом 1-го типа.
Однако, несмотря на хроническое заболевание, ей сказали лечиться от коронавируса дома, так как она переносит болезнь в легкой форме.
Однако пациентку пугает, что она практически не получает рекомендаций от врачей.
«Когда я пришла в поликлинику, мне врач сказал, что у меня ОРВИ, взяли мазки. Спустя два дня я узнала, что все-таки коронавирус. Мне сказали, что нужно ждать звонка врача, мне позвонила медсестра, записала меня на КТ.
Поражения легких у меня не было, поэтому мне сказали подписать отказ от лечения в больнице, так как у меня легкая форма. Теперь я лечусь дома. Мне выдали два препарата, на этом все лечение, — рассказывала она.
Отметим, что при лечении коронавируса в амбулаторных условиях россияне, решившие лечиться самостоятельно, часто допускают ошибки, которые не только уменьшают эффективность терапии, но могут также привести к серьезному ухудшению здоровья. Врачи утверждают: есть целый ряд препаратов, применять которые можно только по их назначению.
Так, иммунолог Мария Польнер пояснила «Газете.Ru», что наиболее частой ошибкой является бесконтрольное употребление иммуномодуляторов. «Пациенты считают, что раз есть приставка “иммуно”, значит, препарат безусловно полезен и не несет никакого вреда. Но это не так. Нельзя смоделировать только часть иммунитета, это может повлечь за собой последствия, например, в виде развития или обострения аутоиммунных заболеваний», — уточнила медик.
Не стоит и самостоятельно прописывать себе антибиотики: дело в том, что они вообще не обладают эффективностью при вирусных инфекциях в целом и при COVID-19 в частности.
«Показанием для применения антибиотиков при ковиде являются только клинико-лабораторные признаки присоединения бактериальной инфекции. Самостоятельно это определить невозможно — это может сделать только врач», — объяснил заслуженный врач России, ведущий научный редактор Vrachu.ru Михаил Каган.
Нередко пациенты при домашнем лечении коронавируса самостоятельно применяют препараты с недоказанной эффективностью — в частности, арбидол, осельтамивир, гидроксихлорохин — их врачи тоже советуют избегать. Бездумно принимать для лечения от коронавируса нельзя и витамины.
«Люди забывают, что потребление витаминов и микроэлементов имеет такое же лекарственное воздействие, что и другие препараты. Например, бесконтрольное потребление витамина D серьезно влияет на почки. А прием витамина C в больших дозах чреват образованием камней, отеками, нарушением работы поджелудочной железы и даже повышением в крови лейкоцитов», — предупредила Анастасия Тараско.
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