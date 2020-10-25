17:50 (мск), источник: Газета.Ру
Греф сделал прививку от COVID-19
Глава Сбера Герман Греф уведомил, что он сделал прививку от коронавируса нового типа. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, прививку от COVID-19 также сделали некоторые
Мне приходилось много общаться, я ездил по отделениям, и не хотелось просто выпадать там на
две-тринедели из рабочего процесса, поэтому я и несколько ключевых менеджеров в банке сделали прививку.
По последним данным, в России было выявлено 1 513 877 случаев коронавируса, выздоровели 1 138 522 пациента, умерли 26 050.