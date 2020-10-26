Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 26 октябряОткрытие Малого театра, основание первого в мире футбольного союза, Штурм Театрального центра на Дубровке и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
20Представлены победители 46-го фотоконкурса «Маленький мир»
11Столетие Джанни Родари
02:10 (мск), источник: Известия

Ученые объяснили рост числа бессимптомных носителей COVID-19

Бессимптомное носительство коронавируса может быть связано не с хорошим иммунитетом, а с толерантностью к инфекции, считают ученые. Это состояние организма, при котором иммунная система воспринимает чужеродный антиген как собственный и не пытается отторгнуть его. В результате организм не борется с болезнью, не запускаются воспалительные и защитные процессы, поэтому у заболевшего нет симптомов.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: Известия

«Организм пытается как можно быстрее нивелировать последствия от встречи с патогеном. Для этого используются две стратегии: быстро и эффективно избавиться от самого патогена, чтобы он не успел запустить патологические процессы, или же уменьшить повреждения или изменения, вызываемые инфекцией. Во втором случае и говорят о формировании толерантности к заболеванию», — рассказал «Известиям» и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин.

Случаи трех пациентов с толерантностью к коронавирусу уже описали специалисты Колледжа легочной медицины и реанимации китайской больницы общего профиля в Пекине. У этих больных не было симптомов, но вирусное присутствие сохранялось в течение продолжительных периодов времени.

Ранее подобный феномен был описан для туберкулеза, где большинство заболевших — носители инфекции без видимых симптомов, а также для холеры и других инфекций.

В случае с COVID-19 до сих пор непонятно, что определяет исход заболевания, подчеркивают ученые. И дело здесь не столько в вирусе, сколько в организме инфицированного. Если же говорить о толерантности, то сам феномен требует дальнейшего изучения, и пока делать окончательные выводы преждевременно.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Доходное вместо: из-за низких ставок банки могут лишиться 3,4 трлн рублей
Спутали карты: в истории вакцинации москвичей нашлись приписки
США заявили о слишком большом количестве антироссийских санкций
Емельяненко отказался считать Хабиба величайшим бойцом в UFC
Роспотребнадзор обяжет онлайн-торговцев принимать наличные
Экзитпол: почти 80% украинцев поддержали инициативы Зеленского
Как россияне лечатся от коронавируса дома
Минобороны определило вуз для подготовки военных полицейских
Здоровье
Врач назвала самый полезный перекус после 18:00 Он может включать, например, киви.
Авто
Changan, Chery, Geely и Haval: тест четырёх китайцев Мы взяли сразу четыре кроссовера, два из которых не так давно дебютировали на российском рынке
Новости партнеров
Эрдоган назвал 3 государства, которые считает преступными
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Президент России озвучил приоритеты: жизнь, здоровье, занятость людей
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Gnezdo.ru
54-летний мальчик Бананан из «Асса». Какой сегодня
Алсу показала своих детей: редкие фото
Что с "Лариным"? От былой красоты ни следа
В октябре Мишустин меняет порядок выплаты пенсий
Новости партнеров
Чем сейчас занимается забытая звезда «Ты у меня одна»
Назван симптом, характерный для всех видов онкологии
Происшествие в Крыму: корабли НАТО атаковали С-400
Обладатели какой группы крови переносят коронавирус легко
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь