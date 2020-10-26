Ученые объяснили рост числа бессимптомных носителей COVID-19

«Организм пытается как можно быстрее нивелировать последствия от встречи с патогеном. Для этого используются две стратегии: быстро и эффективно избавиться от самого патогена, чтобы он не успел запустить патологические процессы, или же уменьшить повреждения или изменения, вызываемые инфекцией. Во втором случае и говорят о формировании толерантности к заболеванию», — рассказал «Известиям» и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин.
Случаи трех пациентов с толерантностью к коронавирусу уже описали специалисты Колледжа легочной медицины и реанимации китайской больницы общего профиля в Пекине. У этих больных не было симптомов, но вирусное присутствие сохранялось в течение продолжительных периодов времени.
Ранее подобный феномен был описан для туберкулеза, где большинство заболевших — носители инфекции без видимых симптомов, а также для холеры и других инфекций.
В случае с COVID-19 до сих пор непонятно, что определяет исход заболевания, подчеркивают ученые. И дело здесь не столько в вирусе, сколько в организме инфицированного. Если же говорить о толерантности, то сам феномен требует дальнейшего изучения, и пока делать окончательные выводы преждевременно.