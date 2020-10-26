04:13 (мск), источник: РБК
Врачи назвали способ восстановить обоняние после коронавируса
Для того, чтобы вернуть обоняние после коронавируса, необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям, которые находятся в носу. Об этом РБК сообщил
«Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении», — уточнил он.
Врач отметил необходимость употреблять витамины группы В и поливитамины для восстановления нервных клеток. Также следует правильно питаться, пить воду в достаточном количестве, исключить никотин и алкоголь, заключил он.
По словам отоларинголога высшей квалификации Алексея Кошелева, во время болезни человек с COVID-19 получает отек слизистой оболочки носа,
«В качестве лечения тут стоит проводить “туалет полости носа” — обработка носа солевыми растворами, гигиена. Второй момент — применение препаратов, которые называются топические стероиды — гормоны, задача которых оставаться в полости носа. Они не всасываются в кровь, не вызывают привыкания и в целом годятся для круглогодичного приема. Они снимают отек и улучшают доступ к рецепторам. В качестве противопоказаний у них — сухость полости носа и кровотечения, если слизистая начинает трескаться», — рассказал он.
Кошелев также отметил, что коронавирус может токсически действовать на сами рецепторы. Так, длительный отек может вызвать деградацию рецепторов и нервной ткани. Он предупредил, что часть его пациентов не смогли восстановить обоняние за полгода.
Отоларинголог заявил, что практика, при которой неврологические заболевания носоглотки лечатся витаминами группы В является обычной в России, однако усомнился в ее эффективности.
«Тут часто назначают витамины группы В, но эти витамины часто назначают просто потому что они укрепляют оболочку нервов. Тут идея в том, что надо дать организму вещества, которые способствуют восстановлению нервных тканей. Но я думаю, что эта аналогия сама по себе популярна в России, наши иностранные коллеги считают, что как таковых доказательств эффективности этого типа терапии нет», — пояснил он.
В середине октября специалисты Национального института здравоохранения Великобритании перечислили последствия заболевания, среди которых были многомесячное состояние «мозгового тумана», крайнее истощение, невозможность ощущать вкус или запах и выпадение волос.